BİM'de bahar fırsatı! Elektrikli bisiklet 13.999 TL, spor ayakkabı 249,00 TL! İşte 31 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu ile 31 Mart itibarıyla raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. BİM'de 31 Mart Cuma günü bahçe ürünleri, katlanabilir elektrikli bisiklet, 4K akıllı televizyonlar, elektrikli süpürge, koltuk örtüsü, otomobil içi ve dışı için ürünler, mutfak araç gereçleri raflarda yerini alacak. 31 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürün bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM'DE BAHAR KAMPANYASI

Araç lastik tamir kiti 24,50 TL

Halı bagaj çantası 59,50 TL

Şarjlı led flaşör 34,50 TL

Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL

Taşıt yıkama fırçası 399 TL

Çok amaçlı su püskürtücü aparat 69 TL

Motosiklet ve bisikletler için telefon tutacağı 199 TL

Bitki besinleri 29,50 TL

Begonya saksı 39,50 TL

Sebze yetiştirme kiti 34,75 TL

Karnıyarık tenceresi 219 TL

Kulplu fırın tepsisi 199 TL

Kahvaltı tabağı 59 TL



