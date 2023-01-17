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BİM'de bu cuma YOK YOK! BİM 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI! Dijitsu Android TV 3,449 TL, Oppo A16 cep telefonu 4,229,00 TL!

17.01.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketin 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok. BİM'de bu hafta; S15 KUBA Elektrikli Bisiklet 6,499 TL'den, RKS Kalın Tekerlekli Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS XS25 12,999 TL'den ve Dijitsu Android TV 3,449 TL'den ve Oppo A16 cep telefonu 4,229,00 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu cuma YOK YOK! BİM 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI! Dijitsu Android TV 3,449 TL, Oppo A16 cep telefonu 4,229,00 TL!

BİM'de bu cuma yine indirim yağmuru var. BİM 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI. Her hafta birbirinden avantajlı ürünlerin yer aldığı BİM'de bu hafta yine çok çeşitli ürünlerde indirim var. BİM markette; elektrikli bisikletten televizyona, cep telefonundan bebek ürünlerine ve kişisel bakım ürünlerine kadar uygun fiyat avantajı sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler listesinin tamamı...

BİM 20 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI!

BİM markette bu hafta; S15 KUBA Elektrikli Bisiklet 6,499 TL'den, RKS Kalın Tekerlekli Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS XS25 12,999 TL'den, Omen 800 Oyuncu Kulaklık 399,00 TL'den, Chef's Pro Blender Seti 479,00 TL'den, Fakir Taraklı Düzleştirici 299,00 TL'den ve Rowenta Saç Kurutma Makinesi 299,00 TL'den satışa çıkarılıyor.

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