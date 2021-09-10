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BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

10.09.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata müşterileriyle buluşturan BİM’in 10 Eylül 2021 Cuma günü aktüel ürünler listesi yayınlandı. BİM’de bu hafta televizyondan yemek takımına, kahve makinesinden çocuk masası ve sandalyesine kadar birbirinden farklı ürünler satılıyor.

BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon 2 bin 299 TL, Dijitsu Full HD Uydu Alıcılı Televizyon bin 999 TL, Kütahya Porselen 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 399 TL, Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi 299 TL’den satılıyor. İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Çocuk masası: 49,90 TL
Çocuk sandalyesi: 24,90 TL
Oyuncak Mutfak seti: 129,00 TL
120 parça multibloks: 44,90 TL
Lisanslı kız erkek çocuk pijama takımı: 29,90 TL
Lisanslı müzik seti: 12,90 TL
Sürtmeli karma iş makineleri: 14,90 TL
Karakter bebekler: 39,90 TL
2’li lisanslı top: 9,90 TL
Karma oyuncak çeşitleri: 14, 90 TL
Hikaye kartları: 12,90 TL
Okul öncesi neşeli aktiviteler: 4,50 TL
Atasözü öyküleri: 4,50 TL
İlk okuma kitaplarım: 4,90 TL
Telefon tutucu: 2,50 TL
Üç boyutlu saksı (7,3L): 17,90 TL
Üç boyutlu saksı (1,4 L): 5,90 TL

BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

Full HD Smart Lınux televizyon: 2.299, 00 TL
Full HD uydu alıcılı televizyon: 1.999,00 TL
Kütahya Porselen 48 parça dekorlu kare yemek takımı: 399,00 TL
Chef’s mini çaydanlık: 99,90 TL
Chef’s granit efektli sahan: 19,90 TL
Chef’s granit efektli tava: 19,90 TL
Borosilikat 3’ü fincan seti: 24,90 TL
Çift cidarlı rose simli bardak: 34, 90 TL
Çift cidarlı rose simli kupa: 24,90 TL
Kapaklı erzak kabı (700 ml): 12,90 TL
Kapaklı erzak kabı (1200 ml): 14,90 TL
Silikon uçlu fırça ve spatula seti: 17,50 TL
Plastik tekli servis gereçleri: 9,90 TL
Hamur porsiyonlayıcı: 24,90 TL
Beyaz çizgili 5 parça banyo seti: 99,90 TL
3’lü kurulama bezi: 6,90 TL
Sofra bezi: 7,90 TL
12 parça bambu mutfak seti: 69,90 TL
Paşabahçe 12 parça çay seti: 24,90 TL
Krema pompası: 7,50 TL
BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

Kumtel cam ankastre set: 1.599,00 TL
Decolove raflı TV ünitesi: 199,00 TL
Gold halkalı cam avize: 59,90 TL
Çerçeveli tablo: 49,90 TL
Fakir marka buharlı ütü: 215,00 TL
Fakir marka buharlı temizleme makinesi: 249,00 TL
Cam kandil: 22,50 TL
Şal: 14,90 TL
2’li banyo paspası seti: 49,90 TL
Trend halı: 54,90 TL
Peluş paspas çeşitleri: 29,90 TL
Desenli katlanır sehpa: 69,90 TL
Çanta cüzdan: 34,90 TL
Trend yolluk: 34,90 TL
BİM’de bu hafta hangi ürünler var? İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

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Bim
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