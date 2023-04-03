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  4. BİM'de büyük fırsat! Genç kızlar dikkat: Çeyiz ürünleri raflara çıkıyor! Buzdolabı 8.199.00 TL, çamaşır makinesi 5.899 TL

BİM'de büyük fırsat! Genç kızlar dikkat: Çeyiz ürünleri raflara çıkıyor! Buzdolabı 8.199.00 TL, çamaşır makinesi 5.899 TL

03.04.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve 4 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda çeyiz ürünleri ön plana çıkarken 430 litrelik nofrost buzdolabı fiyatının 8.199.00 TL olması dikkat çekti. 8 kilogramlık çamaşır makinesi 5.899,00 TL'den, çamaşır kurutma makinesi ise 6.499,00 TL'den, 4 programlı bulaşık makinesi ise 4.899,00 TL'den satışa sunulacak. İşte, 4 - 7 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de büyük fırsat! Genç kızlar dikkat: Çeyiz ürünleri raflara çıkıyor! Buzdolabı 8.199.00 TL, çamaşır makinesi 5.899 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu ile 4 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında raflarda yerini alacak indirimli ürünler netleşti. Yiyecekten dekorasyona, beyaz eşyadan elektronik aletlere kadar çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çekti. İşte, 4 - 7 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

BİM'DE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

İşte 4 - 7 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu:

B1

Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 15m 329 TL

Filtreli Koruyucu Gözlük 13,75 TL

Budama Testeresi 300 mm 52,50 TL

Hobi Kürek-Çatal -Tırmık Seti 3'lü 44,50 TL

Ahşap Saplı Profesyonel Çapa/Çatal 34,75 TL

Bağ Makası 79 TL

B2

BİM'DEN ÇEYİZLİK ÜRÜNLER

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL

Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 TL

Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 TL

55' UHD Android LED TV 6.199 TL

B3

Koltuk 249 TL

Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 TL

Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 TL

Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 TL

B4

Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL

Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 159 TL

Örgü Tabure 34,50 TL

Örgü Koltuk 229 TL

Koltuk 199 TL

Plastik Koltuk 99 TL

B5

Eğlenceli Faaliyet Seti Kitapları 12,50 TL

72 Parça Blok Saklama Kutulu 49,50 TL

B6

Küvette Bebek 59 TL

Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 TL

B7

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