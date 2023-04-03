BİM'de büyük fırsat! Genç kızlar dikkat: Çeyiz ürünleri raflara çıkıyor! Buzdolabı 8.199.00 TL, çamaşır makinesi 5.899 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu ile 4 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında raflarda yerini alacak indirimli ürünler netleşti. Yiyecekten dekorasyona, beyaz eşyadan elektronik aletlere kadar çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çekti. İşte, 4 - 7 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler listesi...
İşte 4 - 7 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu:
Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 15m 329 TL
Filtreli Koruyucu Gözlük 13,75 TL
Budama Testeresi 300 mm 52,50 TL
Hobi Kürek-Çatal -Tırmık Seti 3'lü 44,50 TL
Ahşap Saplı Profesyonel Çapa/Çatal 34,75 TL
Bağ Makası 79 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL
Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 TL
Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 TL
55' UHD Android LED TV 6.199 TL
Koltuk 249 TL
Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 TL
Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 TL
Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 TL
Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL
Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 159 TL
Örgü Tabure 34,50 TL
Örgü Koltuk 229 TL
Koltuk 199 TL
Plastik Koltuk 99 TL
Eğlenceli Faaliyet Seti Kitapları 12,50 TL
72 Parça Blok Saklama Kutulu 49,50 TL
Küvette Bebek 59 TL
Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 TL