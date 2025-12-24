BİM'den 'banka' hamlesi! BDDK'ya başvuracaklar

BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kurulması planlanan bankayla ilgili stratejik yol haritası belirlendi.

BİM BANKA KURUYOR

Bloomberg'de yer alan habere göre, 2024 yılı Ekim ayında dijital katılım bankası üzerine başlatılan fizibilite çalışmaları neticesinde; hizmet çeşitliliği ve operasyonel avantajlar gözetilerek "geleneksel katılım bankası" modelinde karar kılındı.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, geleneksel katılım bankası lisansının dijital banka lisansına oranla çok daha zengin bir hizmet yelpazesi sunduğu vurgulandı. Faaliyetlerin yine ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden kurgulanacağı belirtilirken, bu modelin müşterilerin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunmak adına daha avantajlı olduğu değerlendirildi.

RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Aralık 2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde resmi süreç başlatıldı. Şirketin çoğunluk payına sahip olacağı yeni katılım bankası için 24 Aralık 2025 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) kuruluş izni başvurusu yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre şirket, perakende sektöründeki pazar konumunu ve müşteri ağını finans sektörüyle entegre etmeyi hedefliyor.