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BİM'den gençler için fırsat! Notebook bilgisayar 9.999,00 TL, akıllı cep telefonu 3.599,00 TL! 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

13.04.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Nisan 2023 Cuma günü öncesi merak konusu oldu. BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli olarak raflarda yerini alacak ürünler belli oldu. İndirimli ürünler arasında gençler için büyük fırsatlar göze çarptı. Notebook bilgisayar 9.999,00 TL'ye akıllı cep telefonu 3.599,00 TL'ye, akıllı bileklik ise 129,00 TL'ye raflar da yerini alacak. İşte 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'den gençler için fırsat! Notebook bilgisayar 9.999,00 TL, akıllı cep telefonu 3.599,00 TL! 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu ile 14 Nisan 2023 Cuma günü itibarıyla indirime girecek ürünler belli oldu. BİM'de teknolojik ürünlerden beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden züccaciyeye ve mutfak ürünlerine kadar birçok üründe indirim olacak. İşte 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE İNDİRİMLİ OLAN ÜRÜNLER NELER?

BİM marketin aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden avantajlı fiyatlarla ürünler var. BİM'de bu hafta; Airfryer 1,799 TL'den, Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 499,00 TL'den ve Elektrikli Süpürge 1.799 TL'den raflarda olacak.

BİM 14 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI:,

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