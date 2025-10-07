Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
BİM'e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek
BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 10 Ekim Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Kettle, mutfak robotu, televizyon, akıllı saat ve dahası

BİM e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

BİM e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Teknoloji devi Apple'da indirim başladı. Buradan indirimdeki ürünlere ulaşabilirsiniz.

Kahve makinelerinde indirim var. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünleri bulabilirsiniz.

Balık tutmak artık daha kolay!

BİM e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

BİM e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

Sizin için balıkçılık kategorisinde seçtiklerimiz

Balık tutarken kullanabileceğiniz malzemelerde cazip fiyatlar! Ürünleri burada inceleyebilirsiniz.

North Pacific polar üst sadece 239 TL!

BİM e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Outdoor aktiveteleri sevenler buraya! Columbia indirimi başladı, burada.

PUMA'da kaçırılmayacak indirimler burada.

Pratik mutfak gereçlerinde fiyatlar düştü

BİM e Kumtel mutfak robotu geliyor! 10 Ekim 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 6

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak gereçlerinde cazip fiyatlar! Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Kahvaltı takımlarındaki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Bu içerik 7 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

