Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
A101'e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

A101'e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu haftanın en gözde fırsatlarını sunan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 8 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli a101 katalog bu hafta teknoloji, beyaz eşya, ev tekstili ve bebek ürünlerinde dev indirimler getiriyor. A101 market şubelerinde ve a101 online alışverişte geçerli fırsatları kaçırmamak istiyorsanız ve a101 bu hafta ne geliyor sorusuna yanıt arıyorsanız güncel a101 katalog listemizi hemen inceleyin! İşte detaylar...

A101 8 Ekim Aldın Aldın ve Aldın Aldıne Ekstra kataloglarında iPhone 16/17 serisi, Samsung ve Toshiba akıllı TV'ler ile tabletler öne çıkarken; Homend, Philips ve Kärcher robot/dikey süpürgeler ile küçük ev aletleri de dikkat çekiyor. SEG beyaz eşyalar, Fissler ve Tefal tencere setleri, Stanley termoslar, Orient ve Seiko kol saatleri, Alexander McQueen ile New Balance ayakkabılar da raflarda yerini alıyor.

A101 Ekstra fırsatlarının tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu

13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu

7 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunda Philips robot süpürge var!

7 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunda Philips robot süpürge var!

 9-11 Ekim BİM Aktüel Kataloğu: Philips dikey süpürge geliyor

9-11 Ekim BİM Aktüel Kataloğu: Philips dikey süpürge geliyor

 BİM'e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim BİM Aktüel Kataloğu

Aldın Aldın gıda fırsatları

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 1

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 2

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 3

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 4

Samsung 70U8000H 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 5

  • Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD vidaa TV 30,999 TL
  • Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55" 4K UHD vidaa TV 21,999 TL
  • Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 6

  • Toshiba 63GV1563DT UHD smart QLED TV 29,999 TL
  • Samsung HG55BU800EUXTK crystal 4K ultra HD LED hospitality TV 27,499 TL
  • iPhone 16 Pro Max 2 TB cep telefonu 255,999 TL
  • Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB cep telefonu 92,299 TL
  • Samsung Galaxy Tab A11 4/64 GB tablet 4,999 TL

SEG STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 9,299 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 7

  • SEG BM 5015O D bulaşık makinesi 15,999 TL
  • SEG CM 711 7 kg çamaşır makinesi 16,999 TL
  • SEG ST24220SOD buzdolabı 16,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 8

  • SEG ST21220SGM buzdolabı 15,999 TL
  • SEG CMI 5010250 M çamaşır makinesi 18,999 TL
  • SEG BM 51150 bulaşık makinesi 16,999 TL
  • SEG BM 30150 M bulaşık makinesi 15,199 TL
  • Haier HD110-A2959S-TR çamaşır kurutma makinesi 22,999 TL

Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 9

  • Schafer chef mix mega blender set 2,599 TL
  • Akel katmer ve gözleme sacı 1,499 TL
  • Philips DST7040/80 HV buharlı ütü 3,499 TL
  • Sinbo SCC-7605 halı/koltuk yıkama makinesi 3,999 TL
  • English Home kablolu dik süpürge 1,699 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 10

  • Homend Grillint 1368H tost ve ızgara makinesi 2,799 TL
  • Homend Kizzy pizza pide lahmacun ve sebze közleme makinesi 5,249 TL
  • Homend Royaltea 1757H konuşan çay makinesi 3,299 TL
  • Homend Coffeebreak 5006H filtre kahve makinesi 2,199 TL
  • Homend Artfood 3025H stand mikser 9,499 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 11

  • Fissler Vitavit Premium düdüklü tencere seti 4+8 L 23,499 TL
  • WMF Perfect Plus düdüklü tencere 8,5 L 14,999 TL
  • Tefal Ingenio Exception titanyum 6X 12 parça büyük tava tencere seti 15,499 TL
  • Samsung MS23T5018AW/TR mikrodalga fırın 5,499 TL
  • Philips HD9350/90 Daily Collection çelik kettle 2,049 TL
  • Kärcher SE 5 koltuk ve halı yıkama makinesi 15,999 TL

Volta VKX5 off-road çocuk ATV 29,990 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 12

  • Volta VT5 PRO üç tekerlekli moped 94,990 TL
  • Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 34,990 TL
  • Apec APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Vestel 22 kW EVC04 smart, Wi-Fi elektrikli araç şarj istasyonu 26,990 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 13

  • Skold MD-821 motor kaskı adet 1,899 TL
  • Piranha 9946M bluetooth kulak içi kulaklık 349 TL
  • Piranha 7869 bluetooth hoparlör 399 TL
  • Piranha 2215 bluetooth kulaklık 499 TL
  • Canon MG2551S çok fonksiyonlu yazıcı 2,399 TL

Chicco goody xplus bebek arabası 12,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 14

  • Kiwi KBABY-53 şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1,399 TL
  • Philips TAI6000W akıllı kamera 1,299 TL
  • Bebek beyaz çıtçıtlı body atlet 2'li 199 TL
  • Kanz bebek penye battaniye adet 249 TL
  • Kanz bebek yastık 119 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 15

  • Wee Baby kutulu çatal kaşık seti 149 TL
  • Wee Baby damaklı emzik 129 TL
  • Wee Baby bebek güvenlik ürünleri 49,50 TL
  • Bebsi PP biberon 169 TL
  • Bebsi saplı emzik kutusu 79,50 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 16

  • MGS piyanolu oyun halısı 749 TL
  • Coolmats katlanabilir oyun matı 1,299 TL
  • Mama sandalyesi 699 TL
  • Eğitici sesli klozet 599 TL
  • Titreşim aparatlı aktivite oyuncağı 279 TL

Paşabahçe borcam çok amaçlı kase 269 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 17

  • Diony ayaklı su bardağı 2'li 119 TL
  • Diony ayaklı kahve yanı bardağı 2'li 119 TL
  • Lezle su bardağı 3'lü 99,50 TL
  • LAV Sera kavanoz 2'li 189 TL
  • English Home çelik termos 399 TL

Kadın kedi desenli terlik adet 129 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 18

  • Kadın ponponlu pelüş ev terliği adet 129 TL
  • Kadın süzene nakışlı avokado desenli terlik adet 129 TL
  • Kadın meyve desenli ev terliği adet 129 TL
  • Kadın gülen yüz desenli terlik adet 129 TL
  • Kadın dikiş dönme terlik adet 149 TL

ABS makyaj çantası 399 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 19

  • Kabin boy ABS valiz 949 TL
  • Orta boy ABS valiz 1,099 TL
  • Büyük boy ABS valiz 1,299 TL
  • Baget çanta 499 TL
  • Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL

Orient STAR RE-AY0002S00B erkek kol saati 86,999 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 20

  • Orient STAR RE-AY0001B00B erkek kol saati 86,999 TL
  • Tissot T1224073603300 erkek kol saati 27,499 TL
  • Citizen NJ0230-59L erkek kol saati 21,499 TL
  • Seiko SNKK19J1 erkek kol saati 13,499 TL
  • Casio MTP-VD01D-4BVUDF erkek kol saati 1,999 TL

Homedius çift kişilik yataklı koltuk 8,499 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 21

  • Homedius tek kişilik yataklı koltuk 5,599 TL
  • Sleep Town base yatak 7,299 TL
  • Haus Berlin 8 raflı 2 kapaklı 16'lı çok amaçlı dolap 2,299 TL
  • Haus Bohem ahşap orta sehpa 1,999 TL
  • Çift kişilik katlanır sünger yer yatağı 2,699 TL
  • Katlanır yer yatağı 899 TL

Skold MD-821 kask 1,899 TL

A101 e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu 22

  • Motorcu bandana 2'li 299 TL
  • Erkek motorcu pantolonu 1,499 TL
  • YG10 intercom 1,499 TL
  • Stanley The Legendary Classic termos 1,9 L 3,099 TL
  • Stanley The Artisan Thermal termos 1,4 L 2,999 TL
  • Stanley The Quencher H2.O Flowstate pipetli termos 1,18 L 2,299 TL
  • Stanley Quencher pipetli termos 1,18 L 2,499 TL
  • Stanley The Artisan Thermal yemek termosu 0,5 L 2,449 TL

Bu içerik 8 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

 Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

 Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

 Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

 Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

 Yıllara meydan okuyan Seiko kol saati indirimde

Yıllara meydan okuyan Seiko kol saati indirimde

 BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
İş birliği İçerikleri
Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

7 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunda Philips robot süpürge var!

7 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunda Philips robot süpürge var!

BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Evinizin atmosferini tek dokunuşla yenileyin: Philips Hue LED Şerit

Yıllara meydan okuyan Seiko kol saati indirimde

Yıllara meydan okuyan Seiko kol saati indirimde

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

Kayıp eşya sorununa son!

Kayıp eşya sorununa son!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Fotoğraflarınız her zaman güvende: SanDisk SSD indirimi

Fotoğraflarınız her zaman güvende: SanDisk SSD indirimi

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu

13 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu

9-11 Ekim BİM Aktüel Kataloğu: Philips dikey süpürge geliyor

9-11 Ekim BİM Aktüel Kataloğu: Philips dikey süpürge geliyor

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

Amazon Prime Festivali’nin en çok beklenen fırsatları burada!

Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

Çok satanlarda 1. sırada: CAMPER hakiki deri ayakkabı

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Diğer Stanley'leri unutun! En hafifi, buz gibi tutanı indirimde

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

7 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunda Philips robot süpürge var!

7 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunda Philips robot süpürge var!

BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

BRITA filtre sistemlerinde Prime Alışveriş Festivaline özel indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yeni Parti’nin iddiaları sonrası Bakan Göktaş’tan yalanlama: “İddialarınızı ispatlayın istifa edeceğim”

Yeni Parti’nin iddiaları sonrası Bakan Göktaş’tan yalanlama: “İddialarınızı ispatlayın istifa edeceğim”

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı 'Asıl belirleyici o olacak'

Özgür Erdursun emekli ve memur zammı için tek tek hesapladı 'Asıl belirleyici o olacak'

Güneydoğu tekstilinden 187 ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu tekstilinden 187 ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat

Emekli maaşına bile haciz konuldu! Milyonlarca liralık şirketi böyle elinden gitti

Emekli maaşına bile haciz konuldu! Milyonlarca liralık şirketi böyle elinden gitti

Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan: 'Güçlü finansman kapasitemizle yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeye gayret ediyoruz'

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan: 'Güçlü finansman kapasitemizle yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeye gayret ediyoruz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.