A101'e Stanley termos geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu

A101 8 Ekim Aldın Aldın ve Aldın Aldıne Ekstra kataloglarında iPhone 16/17 serisi, Samsung ve Toshiba akıllı TV'ler ile tabletler öne çıkarken; Homend, Philips ve Kärcher robot/dikey süpürgeler ile küçük ev aletleri de dikkat çekiyor. SEG beyaz eşyalar, Fissler ve Tefal tencere setleri, Stanley termoslar, Orient ve Seiko kol saatleri, Alexander McQueen ile New Balance ayakkabılar da raflarda yerini alıyor.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Samsung 70U8000H 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD vidaa TV 30,999 TL

Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55" 4K UHD vidaa TV 21,999 TL

Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,999 TL

Toshiba 63GV1563DT UHD smart QLED TV 29,999 TL

Samsung HG55BU800EUXTK crystal 4K ultra HD LED hospitality TV 27,499 TL

iPhone 16 Pro Max 2 TB cep telefonu 255,999 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB cep telefonu 92,299 TL

Samsung Galaxy Tab A11 4/64 GB tablet 4,999 TL

SEG STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 9,299 TL

SEG BM 5015O D bulaşık makinesi 15,999 TL

SEG CM 711 7 kg çamaşır makinesi 16,999 TL

SEG ST24220SOD buzdolabı 16,999 TL

SEG ST21220SGM buzdolabı 15,999 TL

SEG CMI 5010250 M çamaşır makinesi 18,999 TL

SEG BM 51150 bulaşık makinesi 16,999 TL

SEG BM 30150 M bulaşık makinesi 15,199 TL

Haier HD110-A2959S-TR çamaşır kurutma makinesi 22,999 TL

Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL

Schafer chef mix mega blender set 2,599 TL

Akel katmer ve gözleme sacı 1,499 TL

Philips DST7040/80 HV buharlı ütü 3,499 TL

Sinbo SCC-7605 halı/koltuk yıkama makinesi 3,999 TL

English Home kablolu dik süpürge 1,699 TL

Homend Grillint 1368H tost ve ızgara makinesi 2,799 TL

Homend Kizzy pizza pide lahmacun ve sebze közleme makinesi 5,249 TL

Homend Royaltea 1757H konuşan çay makinesi 3,299 TL

Homend Coffeebreak 5006H filtre kahve makinesi 2,199 TL

Homend Artfood 3025H stand mikser 9,499 TL

Fissler Vitavit Premium düdüklü tencere seti 4+8 L 23,499 TL

WMF Perfect Plus düdüklü tencere 8,5 L 14,999 TL

Tefal Ingenio Exception titanyum 6X 12 parça büyük tava tencere seti 15,499 TL

Samsung MS23T5018AW/TR mikrodalga fırın 5,499 TL

Philips HD9350/90 Daily Collection çelik kettle 2,049 TL

Kärcher SE 5 koltuk ve halı yıkama makinesi 15,999 TL

Volta VKX5 off-road çocuk ATV 29,990 TL

Volta VT5 PRO üç tekerlekli moped 94,990 TL

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 34,990 TL

Apec APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Vestel 22 kW EVC04 smart, Wi-Fi elektrikli araç şarj istasyonu 26,990 TL

Skold MD-821 motor kaskı adet 1,899 TL

Piranha 9946M bluetooth kulak içi kulaklık 349 TL

Piranha 7869 bluetooth hoparlör 399 TL

Piranha 2215 bluetooth kulaklık 499 TL

Canon MG2551S çok fonksiyonlu yazıcı 2,399 TL

Chicco goody xplus bebek arabası 12,999 TL

Kiwi KBABY-53 şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1,399 TL

Philips TAI6000W akıllı kamera 1,299 TL

Bebek beyaz çıtçıtlı body atlet 2'li 199 TL

Kanz bebek penye battaniye adet 249 TL

Kanz bebek yastık 119 TL

Wee Baby kutulu çatal kaşık seti 149 TL

Wee Baby damaklı emzik 129 TL

Wee Baby bebek güvenlik ürünleri 49,50 TL

Bebsi PP biberon 169 TL

Bebsi saplı emzik kutusu 79,50 TL

MGS piyanolu oyun halısı 749 TL

Coolmats katlanabilir oyun matı 1,299 TL

Mama sandalyesi 699 TL

Eğitici sesli klozet 599 TL

Titreşim aparatlı aktivite oyuncağı 279 TL

Paşabahçe borcam çok amaçlı kase 269 TL

Diony ayaklı su bardağı 2'li 119 TL

Diony ayaklı kahve yanı bardağı 2'li 119 TL

Lezle su bardağı 3'lü 99,50 TL

LAV Sera kavanoz 2'li 189 TL

English Home çelik termos 399 TL

Kadın kedi desenli terlik adet 129 TL

Kadın ponponlu pelüş ev terliği adet 129 TL

Kadın süzene nakışlı avokado desenli terlik adet 129 TL

Kadın meyve desenli ev terliği adet 129 TL

Kadın gülen yüz desenli terlik adet 129 TL

Kadın dikiş dönme terlik adet 149 TL

ABS makyaj çantası 399 TL

Kabin boy ABS valiz 949 TL

Orta boy ABS valiz 1,099 TL

Büyük boy ABS valiz 1,299 TL

Baget çanta 499 TL

Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL

Orient STAR RE-AY0002S00B erkek kol saati 86,999 TL

Orient STAR RE-AY0001B00B erkek kol saati 86,999 TL

Tissot T1224073603300 erkek kol saati 27,499 TL

Citizen NJ0230-59L erkek kol saati 21,499 TL

Seiko SNKK19J1 erkek kol saati 13,499 TL

Casio MTP-VD01D-4BVUDF erkek kol saati 1,999 TL

Homedius çift kişilik yataklı koltuk 8,499 TL

Homedius tek kişilik yataklı koltuk 5,599 TL

Sleep Town base yatak 7,299 TL

Haus Berlin 8 raflı 2 kapaklı 16'lı çok amaçlı dolap 2,299 TL

Haus Bohem ahşap orta sehpa 1,999 TL

Çift kişilik katlanır sünger yer yatağı 2,699 TL

Katlanır yer yatağı 899 TL

Skold MD-821 kask 1,899 TL

Motorcu bandana 2'li 299 TL

Erkek motorcu pantolonu 1,499 TL

YG10 intercom 1,499 TL

Stanley The Legendary Classic termos 1,9 L 3,099 TL

Stanley The Artisan Thermal termos 1,4 L 2,999 TL

Stanley The Quencher H2.O Flowstate pipetli termos 1,18 L 2,299 TL

Stanley Quencher pipetli termos 1,18 L 2,499 TL

Stanley The Artisan Thermal yemek termosu 0,5 L 2,449 TL

Bu içerik 8 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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