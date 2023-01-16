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BİM'e yarın neler geliyor? 17 Ocak Salı BİM aktüel ürünler listesi çıktı! Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde DEV İNDİRİM!

16.01.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 17 Ocak 2023 Salı gününün aktüel ürünleri belli oldu. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin bir arada sunulduğu BİM'de bebek bezleri ve temizlik ürünlerinde dev indirim var. BİM'de bu hafta; Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 189 TL'den, Jenny & Willy 3×56’lı Bebek Islak Havlu 29,50 TL'den ve Jenny & Willy 5×10’lu Islak Mini Cep Mendili 12,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'e yarın neler geliyor? 17 Ocak Salı BİM aktüel ürünler listesi çıktı! Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde DEV İNDİRİM!

BİM marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. 17 Ocak Salı günü yani yarından itibaren yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri ve bebek ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'e yarın neler geliyor? 17 Ocak Salı BİM aktüel ürünler listesi burada. İşte tüm detaylar...

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM'e yarın; Pril 2,5 Kg Sıvı Bulaşık Deterjanı 58,50 TL'den, Eyüp Sabri Tuncer 500 ml Sıvı Sabun 23,50 TL'den, Selsil Pak 500 ml Köpük Temizleyici Sprey 27,50 TL'den, Doa 1 Litre Arap Sabunu 19,50 TL'den, ABC 5 Litre Yumuşatıcı 52,50 TL'den, Belinno Tuvalet Kağıdı 45,50 TL'den ve Herbal Essences 250 ml Şampuan 49 TL'den raflardaki yerini alacak.

17 Ocak Salı BİM aktüel ürünler listesinin tamamı:

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