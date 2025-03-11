BİM, ŞOK ve Migros'tan sonra Rekabet Kurulu'ndan Teknosa'ya soruşturma! Açıklama geldi

Rekabet Kurulu tarafından, dün aralarında BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK da yer aldığı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki yeni soruşturma açılmıştı. Marketler konuyla ilgili KAP'a peş peşe açıklamalar yaparken bugün bir yeni gelişme daha yaşandı. Rekabet Kurulu, Teknosa'nın da bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini bildirdi.

"ŞİRKETİMİZE BİLDİRİLMİŞTİR"

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

"İHLAL ETTİKLERİ, CEZAİ YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA KALDIKLARI VEYA KALACAKLARI ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ"

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."