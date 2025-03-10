Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı... Dev Marketlerden açıklama gecikmedi

Aralarında BİM'in, Migros'un ve ŞOK'un da bulunduğu perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki yeni soruşturma açıldı. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş’den (BIMAS), Migros'tan ve Şok Marketler’den (SOKM) KAP'a konu ile ilgili açıklama yapıldı.

BİM yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:



"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

ŞOK ise KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması bu aşamada soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Migros ise yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:



"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir"