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Bin 50 genç kamu kurumlarına atanıyor!

18.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen bin 50 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Bin 50 genç kamu kurumlarına atanıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korunma ve bakım altında yetişen gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Bu kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençler için yılda üç kez atama yapılıyor.

27 EKİM SON GÜN!

Bu kapsamda 3 Kasım 2021 tarihinde hak sahibi 1050 gencin ataması eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021’de e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütüyor.
Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55 bin 862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı. (İHA)

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