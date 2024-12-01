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Bin TL hediye çekini duyan koştu, bir gece öncesinden çadır kurdu! Zincir markette adeta izdiham yaşanırken kasap reyonu yağmalandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 09:56
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Bir market zincirinin açılışı, vatandaşları adeta çılgına çevirdi! Yüzde 40 indirim ve bin TL hediye alışveriş çeki için geceyi çadır kurarak geçirenler, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş çeki alıp markete akın eden kalabalık, izdihama neden oldu. Kasap reyonları adeta yağmalanırken, sabah saatlerinde binlerce kişi yoğunluk nedeniyle alışverişte zor anlar yaşadı. Kampanyanın etkisiyle market önündeki kalabalık, dron ile havadan görüntülendi.

Bin TL hediye çekini duyan koştu, bir gece öncesinden çadır kurdu! Zincir markette adeta izdiham yaşanırken kasap reyonu yağmalandı...

Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesinde bir market zincirine ait şubenin açılışına özel yüzde kırk indirim ve bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki kampanyasını duyan vatandaşlar gece gelip marketin önünde çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik Hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti. Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı. Çoğunlukla gıda ve mutfak ürünlerini tercih eden vatandaşlar, kasap reyonlarını adeta yağmaladı. Yaşanan yoğunluk kameralara yansırken, onlarca metre uzayan alışveriş sırası dron ile havadan görüntülendi.

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ÇADIR KURUP BEKLEDİ

Kampanyalardan yararlanmak için akşam gelip marketin önünde çadır kuran bir vatandaş, “Öncelikle kişi başı bin TL'lik bir hediye çeki var ve ayrıca içeride harici çekilişler olacakmış, kampanyalar olacakmış, bunun için de buradayız. Hediye çekimimizi alacağız. Sabah erkenden sırada çok fazla insan olacağını düşünüyoruz, biz yani güzel bir vakit geçirelim hediye çekimizi alalım istiyoruz” dedi.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Doğan Altun, “Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz” dedi.

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"ALLAH GERİDE KALANLARA YARDIM ETSİN"

Uzun bir bekleyiş sonrasında alışveriş yapmak için hediye çeki alan Hatice Tiryaki, “Güzel, hayırlı olsun Silivri halkına, burası bizim için çok iyi oldu. Çocuğumla geldim onun isteklerine göre alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de geldim bu saate kadar bekledim. En son abi saydığımda 300 kişi vardı şuanda bilmiyorum. Allah geride kalanlara yardım etsin” şeklinde konuştu.

Market önündeki kalabalık kısa süre sonra binlerce kişiye ulaştı. Kuyruğu aşarak hediye çeki alan ve markete girmeyi başaran müşterilerden Hüseyin Özgün, “Valla sevindik bu kadar beklemeye göre güzel oldu. İnşallah güzel bir alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de beri buradayız bekliyoruz. Aldık çekimizi ev ihtiyaçlarımızı göreceğiz çay, şeker, un her şeyi alacağız Allah'ın izniyle” diye konuştu.

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“AÇILIŞTAN BİR GÜN ÖNCESİNDE BURAYA ÇADIRLARLA KAMP KURMUŞLARDI”

Açılış ve yoğunluk hakkında konuşan market pazarlama müdürü Uğur Ekiz, “9'uncu şubemizin açılışını gerçekleştirdik şuanda 40 bin metrekarelik alışveriş alanımızda 60 bin çeşit ürün yelpazesiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Silivri'deki bu mağazamıza özel büyük açılış diye bir kampanya yaptık. İlk bin kişiye bin TL'lik hediye çeki dağıtıyoruz. Açılıştan bir gün öncesinde buraya çadırlarla kamp kurmuşlardı. Şu anda da kalabalığı görüyorsunuz çok sıra var, uzun kuyruklar oluştu. Açılışımıza özel yüzde 40'a varan indirimlerimiz de var. Tüm ürünlerimizde indirimlerimiz geçerlidir. Burada ürün yelpazemizi biraz daha geniş tuttuk, bahçe mobilya ve hırdavat ve benzeri ürünleri de ekledik. 60 bin çeşit ürünümüzün hepsinde kampanyalarımız geçerlidir” dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Çek Silivri market indirim alışveriş
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