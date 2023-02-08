Binance 100 dolar deprem yardımı nasıl alınır? Binance 100 dolar deprem yardımı için başvuru var mı? Kripto para borsasından büyük hamle!

Binance, Türkiye deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar yardım ödemesi yapacak. Bağış yardımı alacak olan kullanıcılar, 6 Şubat’tan önce tamamlanmış olan Proof of Address (POA-Adres İspatı) yöntemiyle belirlenecek. Peki Binance 100 dolar deprem yardımı nasıl alınır? Binance 100 dolar deprem yardımı için başvuru var mı? İşte detaylar...

BİNANCE 100 DOLAR DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

Binance, depremden en çok etkilenen bölgedeki Binance kullanıcılarına, 100 dolar değerinde BNB'yi airdrop ile dağıtacak.

Depremden en çok etkilenen iller Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dır. Yardımı alacak kullanıcılar 6 Şubat’tan önce tamamlanmış olan Proof of Address (POA-Adres İspatı) yöntemiyle belirlenecek.

TOPLAMDA 5 MİLYON DOLAR VERİLECEK

Yardım ödemesinden yararlanabilmek için bir şey yapmak gerekmiyor. Binance hesabı olan kullanıcıların bulundukları bölge POA yöntemiyle hesaplanacak. Bunun sonucunda, deprem bölgesindeki kullanıcılara 100 dolar verilecek. Binance'in, toplamda 5 milyon dolar (94.155.500 TRY) dağıtması bekleniyor.

BİNANCE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Binance kurucusu ve CEO’su CZ, "Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Ayrıca, endüstrideki paydaşlarımızı bir kez daha bu kriz zamanlarında bir araya gelip yardım eli uzatmaya davet ediyoruz.

Ekibimiz, Türkiye’de yer alan Binance kullanıcılarını ve ailelerini güvende tutmak ve gereken yardımı sağlamak için üzerine düşeni yapmaktadır. Binance bu zor zamanlarda kullanıcılarımızın yanındadır. Ek olarak, Türkiye'de bulunan topluluğumuza yardım etmek için gereken desteği verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

