Binlerce 'ınfluencer' yakın takipte: Maliye sahaya indi! Cüneyt Özdemir'den olay 'ınfluencer' yorumu geldi: 'Niteliklikli dolandırıcılık gibi bir şey yani...'

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kayıp ve kaçağını önlemek için elektronik ödemeleri yakın takibe aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı sonrası vergi müfettişleri sahaya indi. 30 bin 'ınfluencer' yakın takibe alındı.Harcamaları ve kazançları uyumlu olmayanlar influencer'lar için daha detaylı incelemeler yapıldı ve bu isimler yakın takibe alındı. Gazeteci Cüneyt Özdemir 'ınfluencer'lık için "Niteliklikli dolandırıcılık gibi bir şey yani..." düşüncesini dile getirdi.

Söz konusu habere ilişkin Özdemir, "30 bin influencer mercek altındaymış. Vergi müfettişleri sahaya inmişler. Bunları takip ediyorlarmış. Influencer denilen ballı bir hayat var." dedi.

"YAŞAM KOÇU GİBİ BİR ŞEY, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK GİBİ BİR ŞEY YANİ"

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

İsim vermeyeyim ama geçen gün birisini sordum bu kadın ne iş yapıyor diye. Sadece otellerde bornozla görüyorum, spor yaparken görüyorum, lüks uçağa biniyor. Sadece geziyor. Böyle bir meslek var. Yaşam koçu gibi bir şey, nitelikli dolandırıcılık gibi bir şey yani...

Yıllarca böyle meslek olsa bu kadar da olmaz derdik. O kadar da oldu. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki.







