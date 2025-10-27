FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Binlerce kişinin ismi listeye girdi! Cezalı işlem başlatılacak, Bakan Şimşek'ten 'hatırlatma' mesajı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı gelirine ilişkin beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellefi, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine iletti. Bakan Şimşek, "Teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişinin ismi listeye girdi! Cezalı işlem başlatılacak, Bakan Şimşek'ten 'hatırlatma' mesajı

GİB, 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkanlık, beyan dönemi öncesinde bu mükelleflerin tespit edilmesi ve zamanında beyanname vermeleri için yoğun bilgilendirme çalışması yürüttü.

Binlerce kişinin ismi listeye girdi! Cezalı işlem başlatılacak, Bakan Şimşek ten hatırlatma mesajı 1

İLK DEFA BEYANNAME DOLDURDU

Bu kapsamda, 1 Mart-7 Nisan tarihlerini kapsayan beyan döneminde rekor sayıdaki 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi. Böylece, 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi, 473 bin mükellef de kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak ilk defa beyanname doldurdu.
Binlerce kişinin ismi listeye girdi! Cezalı işlem başlatılacak, Bakan Şimşek ten hatırlatma mesajı 2

VERGİ BEYANLARI GERÇEKLEŞTİ

Bu dönemde, süresinde beyanname vermeyen mükelleflere de pişmanlıkla beyanname verme imkanı tanındı ve SMS ile hatırlatma yapıldı. Bu hatırlatmanın da etkisiyle, beyan dönemi sonrasında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin 136 bin mükellef tarafından beyanname verilerek 49,6 milyar lira matrah ve 2,8 milyar lira ödenecek vergi beyan edildi.
Binlerce kişinin ismi listeye girdi! Cezalı işlem başlatılacak, Bakan Şimşek ten hatırlatma mesajı 3

VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİLDİLER

Tüm bu hatırlatma ve bilgilendirmelere rağmen beyana tabi gelirini bildirmeyen mükellefler için harekete geçildi.

İlk aşamada, beyana tabi kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirildi.
Binlerce kişinin ismi listeye girdi! Cezalı işlem başlatılacak, Bakan Şimşek ten hatırlatma mesajı 4

Beyanname vermesi gereken mükellefler söz konusu gelirlerine ilişkin bilgilere, Hazır Beyan Sistemi'nden ya da Dijital Vergi Dairesi'ndeki "mali bilgilerim" menüsünden ulaşabiliyorlar, beyannamelerini de Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda vererek vergilerini sistem üzerinden banka ya da kredi kartı ile ödeyebiliyorlar.

"İMKANLARDAN FAYDALANIYORUZ"

Binlerce kişinin ismi listeye girdi! Cezalı işlem başlatılacak, Bakan Şimşek ten hatırlatma mesajı 5

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum."
AAKaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kirayı kuruşu kuruşuna ödedi ama tahliye kararı çıktı! 'Son davayla netleşti'Kirayı kuruşu kuruşuna ödedi ama tahliye kararı çıktı! 'Son davayla netleşti'
Bakanlık 'dur' dedi! Kayıt dışı ikinci el araç satışına ceza yağdıBakanlık 'dur' dedi! Kayıt dışı ikinci el araç satışına ceza yağdı

Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Mehmet Şimşek vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.