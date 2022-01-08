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Binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Maaş farkları ödendi

08.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka bir göreve atanmasının ardından maaşında düşme yaşanan kişinin başvurusunda, maaş farkının hesaplanarak 21 bin lira ödenmesini sağladı.

Binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Maaş farkları ödendi

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kararına göre İstanbul'da hizmetli olarak görev yapan bir kişi, İstanbul il Sağlık Müdürlüğüne idari destek personeli olarak atanmasının ardından buradaki görevine başladı.

Daha sonra maaşında düşme yaşanan kişi, atamasının cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında yapıldığını, 2 yıl boyunca maaşında düşüş olmaması gerektiğini, bu kapsamda maaşının yeniden hesaplanarak uğradığı hak kaybının giderilmesi gerektiğini bildirerek KDK'ye başvuru yaptı.

Başvurucunun sorununun çözüme kavuşması için harekete geçen KDK, ilgili kamu kurumlarıyla temasa geçti. KDK'nin girişimleri sonucu başvurucunun maaşı tekrar hesaplandı ve geçmişe ait maaş farkı olan 21 bin liranın ödemesi gerçekleştirildi.


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