Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Günlük 179 TL ödeniyor, başvuru için süre sınırı bulunuyor...

Mesleki deneyimi ya da tecrübesi olmayan adaylar için İŞKUR, işbaşı eğitim programları düzenliyor. Bu program ile kişiler istihdam ediliyor ve nitelikli işgücü konusunda zorluk yaşayan işverenler, işe alacakları kişileri gözlemleme fırsatı elde ediyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulan eleman İŞKUR aracılığıyla eğitilmiş oluyor. Bu programa 15 yaşını doldurmuş ve işsiz olan herkes katılabiliyor. İşte ayrıntılar...

İŞSİZLER, ÖĞRENCİLER KATILABİLİYOR

İşbaşı eğitim programlarına katılabilmek için İŞKUR'a işsizlik başvuru yapmak gerekli. İşverenin birinci ya da ikinci derece kan hısımları ve eşi ile son 3 ayda yanında çalışmış kişiler programa katılamaz. İşbaşı eğitim programına katılacak kişinin son 1 ayda sigortalı bir işte çalışmamış olması gerekiyor.

İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163.59 TL cep harçlığı ödenecek. Bu tutar öğrenciler için 122.69 TL, işsizlik ödeneği alanlar için de 81.80 TL. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise günlük 179.95 TL cep harçlığı sağlanıyor. Ödemeler, katılımcılara ait devam çizelgelerinin işverence İŞKUR’a bildirildiği tarihten itibaren 10 işgünü içinde yapılıyor. Program devam ettiği sürece genel sağlık sigortası (GSS) ve iş kazası - meslek hastalıkları sigorta primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.

360 BİN KİŞİ KATILDI

Geçtiğimiz yıl bu programlara 360 bin 170 kişi katıldı. Ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin de katıldığı programların süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ayı buluyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde 18 – 29 yaş arasındaki gençler için düzenlenen programlar ise 9 aya kadar çıkabiliyor.

Program süresi en fazla 9 aydır. İki sene içinde 320 fiili günü geçmeden, birden fazla programdan yararlanılabilir. Ancak iki program arasında en az 3 ay olması gerekli. Bu programa katılmak için İŞKUR il müdürlükleri ya da merkezlerinden başvuru yapılabilir. Program bittiğinde katılımcıların en az yarısı,program süresinin iki katı kadar süreyle istihdam edilir.



EN AZ 2 ÇALIŞAN OLMALI

İşverenler bu programı düzenlemek isterse en az 2 çalışanının olması gerekiyor. şveren, katılımcıların en az yüzde 50’sini istihdam etme taahhüdünde bulunur. Toplam çalışanın yüzde 30'una kadar kontenjan tanınır. İşverenler isterse, program kapsamında katılımcılara ödeme yapılabilir. Yaptıkları ödemenin asgari ücretin yarısına kadar olan kısmını vergi matrahından düşebiliyorlar. 2022'de 2 bin 500 TL'ye kadar ödemeler vergi matrahından indirilecek. Eğer işveren istihdam yükümlülüğünü yerine getirmezse, katılımcılara verilen ödemeler yasal faiziyle işverenden geri alınır.



İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTLARI NELER?

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabiliyor. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabiliyorlar.

En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebiliyor.



