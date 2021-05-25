Binlerce memur işe alınacak! İşte Devlet Personel Başkanlığı’nın açtığı yeni kadrolar ve başvuru şartları

Kurumların ihtiyaçlarına göre yapılacak alımlarda işçi ya da sözleşmeli personel olmak isteyen vatandaşlar için Devlet Personel Başkanlığı devamlı kadro açıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) veya bazı şartları taşıyan vatandaşlar açılan ilanlara başvuru yapıyor. Adliyeden bankacılığa, akademik personelden hava trafik kontrolörüne, zabıtadan müfettişe kadar binlerce kadro açıldı.

İşte personel aranan kadrolar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

İLLER BANKASI A.Ş.

365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

12 ALACAK

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK