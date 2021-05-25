Binlerce memur işe alınacak! İşte Devlet Personel Başkanlığı’nın açtığı yeni kadrolar ve başvuru şartları

Kurumların ihtiyaçlarına göre yapılacak alımlarda işçi ya da sözleşmeli personel olmak isteyen vatandaşlar için Devlet Personel Başkanlığı devamlı kadro açıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) veya bazı şartları taşıyan vatandaşlar açılan ilanlara başvuru yapıyor. Adliyeden bankacılığa, akademik personelden hava trafik kontrolörüne, zabıtadan müfettişe kadar binlerce kadro açıldı.
İşte personel aranan kadrolar
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK
365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
12 ALACAK
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
278 ZABITA MEMUR ALACAK
50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK
278 MEMUR ALACAK
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
19 ALACAK
50 İTFAİYE ERİ ALACAK
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
1 MEMUR ALACAK
50 ZABITA MEMURU ALACAK
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
541 İTFAİYE ERİ ALACAK
32 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
5 ZABITA MEMURU ALACAK
100 MEMUR ALACAK
55 MEMUR ALACAK
30 ZABITA MEMURU ALACAK
541 İTFAİYE ERİ ALACAK
7 ADET ZABITA MEMURU ALACAK
9 MEMUR ALACAK
15 MEMUR ALACAK
1 ADET ŞOFÖR ALACAK
10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
171 MEMUR ALACAK
1 MEMUR ALACAK
Okuyucu Yorumları 0 yorum