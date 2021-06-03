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Binlerce vatandaş haklarındaki haciz kararından haberdar değil! Hemen sorgulamak için...

03.06.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçlu kişi ödemeyi belirlenen sürede yapamazsa borcun tahsili için araya devlet girebilir. Haciz denen bu işlemden önce borçlara faiz de işler. Dolayısıyla, bir sürprizle karşılaşmamak için banka hesaplarınızda ya da size ait malların üzerinde haciz sorgulaması yapmanızı tavsiye ederiz. İşte detaylar...

Binlerce vatandaş haklarındaki haciz kararından haberdar değil! Hemen sorgulamak için...

Borçlu kişi, alacaklıyla yaptığı anlaşmaya uymazsa devreye devlet girebilir. Borç belirlenen sürede ödenmezse önce faiz gelir, sonra da ödemenin yapılması için bir ihtar yollanır. Ancak hala bir çözüm yolu bulunamazsa haciz işlemi başlatılabilir. Bunu önlemek için ihtar geldikten sonraki 7 iş günü içinde borcu ödemeli ya da alacaklıyla yeni bir anlaşmaya gitmelisiniz. Bu süreç 7 iş gününü aştığı takdirde borçlu kişinin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanır. Bunun yanı sıra, ev ve iş yerindeki kayıtlı mallar da haczedilebilir. Haciz işlemlerinin başlatılmasından önce İcra Mahkemesinde dava açmak gerekir. Tüm dava dosyaları dijital ortama da kaydedildiği için internet üzerinden haciz sorgulaması yapmak mümkündür. Sizin için haciz sorgulama işlemlerinin detaylarını araştırdık.

UYAP ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) tüm ülkedeki adli ve idari yargı birimlerini elektronik ortamda bir araya getiren bir sistemdir. Yargı işlemleri dijital ortama taşındığı için hem yurttaşlar hem de yargı mensupları basit hukuki işlemleri ve sorgulamaları UYAP'ta yapabilir. İcra dosyaları da elektronik sorgulama hizmetinin bir parçası olduğu için haciz sorgulaması da yapabilirsiniz. İzlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak UYAP Vatandaş Portalı giriş ekranına gelin. e-Devlet şifresi, mobil imza ve e-imza yöntemlerinden size uygun olanı seçerek sisteme giriş yapın.
  • Açılan sayfanın sol tarafında bir hizmet menüsü göreceksiniz. Menüden "Dosya Sorgulama" sekmesini açın.
  • Seçeneklerden "Yargı Türü"nü seçtikten sonra "İcra" kısmına gelerek hakkınızda haciz dosyası olup olmadığını görebilirsiniz. Eğer varsa tüm detayları da inceleme şansınız olacaktır.
  • İcra davanız hakkında düzenli bilgi almak istiyorsanız, hizmet menüsünden "UYAP SMS" seçeneğine tıklayın. Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom müşterilerine özel olan UYAP SMS hizmeti sayesinde tüm dava sürecini gelen kısa mesajlarla takip edebilirsiniz. UYAP SMS hizmeti kapsamında yapacağınız her sorgulama için 1.5 TL hizmet bedeli ödemeniz gerekir.
    UYAP Vatandaş Portalı girişi için TIKLAYINIZ!

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