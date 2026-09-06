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Bir anlık hareket tazminata mal oldu! Yargıtay kararını verdi

İşten çıkarılmasının ardından hakkını mahkemede arayan çalışanın açtığı dava, yargı sürecinde farklı kararların ortaya çıkmasına neden oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, tartışmaya son noktayı koydu.

Bir anlık hareket tazminata mal oldu! Yargıtay kararını verdi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde yaşanan tartışma sırasında iş arkadaşına fiziksel müdahalede bulunan işçinin tazminat ödenmeden işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

Balıkesir’de bir iş yerinde meydana gelen olayda, çalışanlardan biri, adil davranmadığını iddia ettiği vardiya amirine tartışma sırasında elindeki cisimle başından vurarak saldırdı. Olayın ardından işveren, çalışanın iş sözleşmesini tazminatsız şekilde feshetti.

İŞÇİ, KENDİNİ SAVUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

İşten çıkarılan çalışan, kıdem ve ihbar tazminatlarının kendisine ödenmesi talebiyle dava açtı. İşçi, olay sırasında küfür veya hakarette bulunmadığını, buna karşın kendisiyle tehditvari bir üslupla konuşulduğunu ve üzerine gelindiğini savundu. Bu nedenle gerçekleştirdiği eylemin kendisini korumaya yönelik olduğunu belirten işçi, iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğunu ileri sürdü.

Davalı iş yeri ise yaşanan olayın tutanakla kayıt altına alındığını ve olaya tanıklık eden kişilerin bulunduğunu bildirdi. İşveren, bu gerekçelerle davanın reddedilmesini istedi.

Bir anlık hareket tazminata mal oldu! Yargıtay kararını verdi 1

YEREL MAHKEME İŞÇİ LEHİNE KARAR VERDİ

İş mahkemesi sıfatıyla davayı ele alan Kepsut Asliye Hukuk Mahkemesi, olayda kavgayı kimin başlattığının ve tartışmanın hangi nedenle çıktığının net biçimde belirlenemediği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca işçinin eyleminde haksız tahrik koşullarının oluştuğunun ortaya konulamadığına karar verdi.

Davalı iş yerinin, iş sözleşmesinin feshi konusunda haklı olduğunu kanıtlayamadığı sonucuna ulaşan mahkeme, işçinin açtığı davayı kabul etti. Böylece çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmedildi.
Bir anlık hareket tazminata mal oldu! Yargıtay kararını verdi 2

İSTİNAF, TAZMİNAT KARARINI KALDIRDI

Kararın ardından yapılan istinaf başvurusunu inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, olayda işçinin gerçekleştirdiği fiili saldırının "sataşma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin bu davranışının işveren açısından haklı fesih şartlarını oluşturduğu sonucuna vardı. Bu değerlendirmeyle birlikte yerel mahkemenin işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine ilişkin kararı kaldırıldı.
Bir anlık hareket tazminata mal oldu! Yargıtay kararını verdi 3

YARGITAY KARARI OY BİRLİĞİYLE ONADI

İşçinin temyiz yoluna başvurması üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, tarafların karşılıklı olarak ileri sürdüğü iddia ve savunmaların yanı sıra dosyada bulunan belgelerin, uyuşmazlıkta uygulanması gereken hukuk kurallarının, yargılama sürecinin ve ispat durumunun birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmeden Yargıtay, davacı işçinin temyiz başvurusunda dile getirdiği itirazların ise kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna vardı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat İşçi Yargıtay
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