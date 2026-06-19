Bir at ve eşek eti skandalı daha! Bakanlık markaları ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerine aralıksız devam eden bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen firmaları da kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini bir kez daha güncellerken, gıdada bir kez daha at ve eşek eti skandalı yaşandı.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

LİSTE BİR KEZ DAHA YENİLENDİ

Söz konusu liste 18 Haziran tarihinde bir kez daha yenilendi. Tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri, sucuk, köfte, adana kebap, kıyma, zeytinyağı, bal, ayran, baharat, içli köfte, kavurma gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

GIDADA BİR AT VE EŞEK ETİ SKANDALI DAHA!

Söz konusu listenin en mide bulandıran kısmı ise vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Gaziantep ve Mersin'de hizmet veren iki firmanın içli köfte ve dana kavurmasında 'tek tırnaklı' eti tespit edildi.

DENETİMLER ARTARAK SÜRECEK

Bakanlık, tüketicinin korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgularken, uygunsuz ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtiyor.

Gıda güvenliği konusunda yapılan bu açıklamalar, hem üreticilere hem de tüketicilere “etiket okuma ve güvenilir kaynak seçimi” konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor.