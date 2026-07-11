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Altını Türkiye seviyor ama yatırımı yanlış yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Fırsat mı?

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip edilirken, son aylarda yaşanan düşüşler kimilerine zarar ettirirken kimileri ise fırsat olarak görüyor. Gramdan çeyreğe, yarımdan bileziğe en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında altın gelse de uzmanlar Türk halkının altın yatırımını yanlış yaptığını belirtti. Peki bu fiyatlar altın için fırsat mı? İşte detaylar...

Altını Türkiye seviyor ama yatırımı yanlış yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Fırsat mı?
Devrim Karadağ

Altın, Türk halkının gözde yatırım araçlarının başında gelirken; fiyatlar yükselirken alımlar hızlanıyor, gerilemede ise talep zayıflıyor. Gramdan çeyreğe, yarımdan bileziğe... Türkiye altını seviyor ama altın yatırımı doğru bir şekilde yapılıyor mu?

TÜRKİYE'DE DURUM TAM TERSİ

Normal şartlarda karlı bir yatırım için altın fiyatları düştüğünde alınıp yükseldiğinde satılması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum tam tersi.

Altını Türkiye seviyor ama yatırımı yanlış yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Fırsat mı? 1

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre Türkiye'de altın çıktığında yatırımcı daha fazla çıkacağı beklentisiyle yüksek fiyattan altın alıyor. Düştüğündeyse bir panik havası oluştuğu için zararına dahi olsa altınları satıyor.

Panik havasının her zaman hata yaptıracağını belirten uzmanlar, uyarıyor.

Altını Türkiye seviyor ama yatırımı yanlış yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Fırsat mı? 2

"BU FİYATLAR ALIM FİYATI"

Show Haber'e konuşan kuyumcu "13.000 liradan sattığımız oldu. Şu anda 10.000 Lira. Gram altın da şu anda 6.200 liradan alıcı buluyor. Bu fiyatlar aslında alım fiyatlarıdır. Düştüğünde alınır.

Altını Türkiye seviyor ama yatırımı yanlış yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Fırsat mı? 3

"ALTIN YATIRIMCISI SABIRLI OLSUN"

Altın yatırımcısının sabretmesi lazım. Düşlü fiyattan bozdurmasın. Çıkmaya başladığında takip edip yüksek fiyatı bulup öyle satması lazım."

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.224,70
6.225,55
% 0.12
23:59
Ons Altın / TL
193.392,16
194.044,76
% 0.17
23:59
Ons Altın / USD
4.119,98
4.120,54
% -0.07
23:59
Çeyrek Altın
9.959,52
10.178,77
% 0.12
23:59
Yarım Altın
19.856,79
20.357,54
% 0.12
23:59
Ziynet Altın
39.838,08
40.590,56
% 0.12
23:59
Cumhuriyet Altını
40.985,00
41.606,00
% -0.5
17:00
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gram altın çeyrek altın Kuyumcu Türkiye Altın
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