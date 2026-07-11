Altını Türkiye seviyor ama yatırımı yanlış yapıyor! Uzmanlar uyarıyor: Fırsat mı?

Altın, Türk halkının gözde yatırım araçlarının başında gelirken; fiyatlar yükselirken alımlar hızlanıyor, gerilemede ise talep zayıflıyor. Gramdan çeyreğe, yarımdan bileziğe... Türkiye altını seviyor ama altın yatırımı doğru bir şekilde yapılıyor mu?

TÜRKİYE'DE DURUM TAM TERSİ

Normal şartlarda karlı bir yatırım için altın fiyatları düştüğünde alınıp yükseldiğinde satılması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum tam tersi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre Türkiye'de altın çıktığında yatırımcı daha fazla çıkacağı beklentisiyle yüksek fiyattan altın alıyor. Düştüğündeyse bir panik havası oluştuğu için zararına dahi olsa altınları satıyor.

Panik havasının her zaman hata yaptıracağını belirten uzmanlar, uyarıyor.

"BU FİYATLAR ALIM FİYATI"

Show Haber'e konuşan kuyumcu "13.000 liradan sattığımız oldu. Şu anda 10.000 Lira. Gram altın da şu anda 6.200 liradan alıcı buluyor. Bu fiyatlar aslında alım fiyatlarıdır. Düştüğünde alınır.

"ALTIN YATIRIMCISI SABIRLI OLSUN"

Altın yatırımcısının sabretmesi lazım. Düşlü fiyattan bozdurmasın. Çıkmaya başladığında takip edip yüksek fiyatı bulup öyle satması lazım."