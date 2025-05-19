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Bir ay boyunca almak için uğraştığımız maaşımızın çoğu oraya gidiyor! Geriye kalan da yok denecek az

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayınladığı bir veri Türkiye'de çalışanların maaşlarının nereye gittiğini ortaya koydu. 'Hane halkı gelirinde konut harcamalarının payı' sıralaması yapıldığında Türkiye 25 Avrupa ülkesi içinde 21. sırada yer aldı. TÜİK verilerine bakıldığında eğitim harcamalarına yüzde 1, eğlence, spor ve kültür etkinliklerine ayrılan harcama payının %1,9'da kaldığı görüldü.

Bir ay boyunca almak için uğraştığımız maaşımızın çoğu oraya gidiyor! Geriye kalan da yok denecek az
Ufuk Dağ

Türkiye’de 2018’de %18,20 olan ‘hane halkı gelirinde konut harcamalarının payı’, Eurostat verilerine göre 2024’te %21,10 seviyesine yükseldi. Türkiye, konut harcamalarına en fazla pay ayrılan ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan TÜİK verilerine göre de 2022’de %22,4 olan konut ve kira harcamalarının payı, 2023’te %23,9 seviyesinde yükseldi.

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Konut fiyatlarında ve kiralarda son yıllarda yaşanan hareketlilik, hane halkı gelirleri içerisinde konut harcamalarının payını da etkiledi.

2017'DE İYİYDİ! 2024'TE ARTTI

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre; Türkiye’de son 10 yıllık süreçte “kullanılabilir hane halkı gelirinde” (kira ve fatura giderlerinden oluşan) konut harcamalarının payı, 2017 ve 2018 yıllarında %18,20 ile dip seviyesini gördü.

2024 yılında ise bu oran %21,10 olarak açıklandı. Son 6 yıllık süreçte gelirlerdeki konut harcamalarının payında yaklaşık %3’lük bir artış gözlemlendi.

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AVRUPA'DA SIRLAMA NASIL?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Avrupa ülkelerine bakıldığında, hane halkı gelirinde konut harcamalarının payı 2024 yılında şöyle:

1-Hırvatistan: %13,00

2-İtalya: %13,60

3-Slovenya: %13,60

4-Romanya: %15,40

5-Litvanya: %15,50

6-İspanya: %16,70

7-Litvanya: %16,70

8-Polonya: %16,70

9-Portekiz: %16,80

10-İrlanda: %17,60

11-Belçika: %17,80

12-Avusturya: %18,30

13-Fransa: %18,50

14-Macaristan: %18,80

15-Lüksemburg: %19,10

16-Bulgaristan: %19,30

17-Slovakya: %19,40

18-Estonya: %19,50

19-Hollanda: %20,50

20-Finlandiya: %20,90

21-Türkiye: %21,10

22-Çekya: %22,10

23-Almanya: %24,50

24-İsveç: %24,60

25-Danimarka: %26,60

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Türkiye, 25 Avrupa ülkesi arasında 21’inci sırada yer alarak, hane halkının, konut harcamalarına en fazla pay ayırdığı ülkeler arasında yer aldı.

TASARRUF EDİLEBİLECEK BİR GİDER DEĞİL

Konut harcamaları, gıda ile birlikte “zorunlu tüketim” kalemleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla hane halkının “tasarruf edebileceği” gider kalemleri arasında gösterilmiyor. Gelirler üzerinde konut harcamalarının payı arttıkça; eğitim, sağlık, turizm, kültür-sanat, eğlence ve spor gibi diğer kalemlere ayrılan pay azalıyor.

Son yıllarda ısınma giderlerinin daha yüksek olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinde de, konut harcamalarına ayrılan payın yüksek seyrettiği dikkat çekiyor.

EĞİTİM, EĞLENCE, KÜLTÜR YOK DENECEK AZ

Öte yandan TÜİK tarafından son açıklanan 2023 verilerine göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim harcamalarının en büyük kısmını %23,9 ile konut ve kira oluşturdu. %21,9 ile ulaştırma ikinci ve %20,6 ile gıda üçüncü sırada yer aldı. Eğitim harcamalarının payı %1 ve eğlence, spor, kültürün payı %1,9’da kaldı.

2022 yılında ise en yüksek payı %22,8 ile gıda aldı. İkinci sırada %22,4 ile konut ve kira, üçüncü sırada %21,3 ile ulaştırma harcamaları yer aldı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
maaş gıda konut
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