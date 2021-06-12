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Bir ay çiğnenebiliyor! Kenger sakızı altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

12.06.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızı, geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı buluyordu. Bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira olan kenger sakızı, 836 lira olan çeyrek altını geçti. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Bir ay çiğnenebiliyor! Kenger sakızı altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti

Her geçen yıl fiyatı artan kenger sakızının bu yıl ki kilogram fiyatı çeyrek altını geçti, fiyatı bin lirayı buldu.

Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı yoğun talep görüyor.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR, YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

İbrahim Güler, kenger sakızının birçok faydası olduğunu ve yurt dışına da gönderdikleri belirterek, “Genelde şifalı ve insanlara çok faydalı olan bir sakız olduğu için çok talep oluyor. Yurt dışından şehir dışından da talep oluyor. Merkezde de çok çiğneyenler var. Diş sağlığı ve çene yapısıyla ilgili olan bütün hastalıklara bire bir. Damak rahatsızlıkları, diş rahatsızlıkları ve ağız içinde çıkan yaralara iyi geliyor. Salgıladığı nemli suyu çok şifalı. Çok faydası var. Yine mideye çok faydası var mide dostu bir sakızdır. Onun salgıladığı su mideye güzel bir sindirim, güzel bir rahatlatma meydana getiriyor. Bilindik en önemli şifaları bunlar. Geçmişten beridir vatandaşlarımız kullandığı için sakızın tecrübe edilmiş en büyük özelliklerinden biri de mikrop ve bakteri barındırmadığı için insanlarımız gayet doğal bir şekilde tüketiyorlar’’ dedi.

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BİR AY ÇİĞNENEBİLİYOR, FİYATI BİN LİRA

Güler, sakızın 1 ay boyunca çiğnenebildiğini ve kilo fiyatının bin lira olduğunu söyleyerek, “Bu kenger sakızı kaldır at bir sakız değil. 15-20 gün 1 ay bile çiğneyenler var. Biraz koku geldiği zaman atacaksınız. Kenger sakızı kenger bitkisinden yapılır. Haziran ayının içerisinde tam sıcaklar başladığı zaman başlar bu sakızın yapımı. Kenger bitkisinin o yeşil olan kısmı çok sıcaklarda kuruyor. Kuruduktan sonra kök bölgesine iniliyor. Kök bölgesinden belirli aralıklarla kesitler atılarak dışarıya sıvı şekilde süt doluyor. Ocaklarda sıvı şekilde donan kenger sakızını evlere getirip sıcak sularla içerisinde toprak, bitki artığı, taş olabiliyor onları temizleyerek şekil veriliyor. Yuvarlak yassı şekil veriliyor. Fiyatları geçen yıl bin liraya kadar çıkmıştı. Pandemiden dolayı yapım azaldı. Kilo fiyatı şuan altınla yarışıyor hatta altın fiyatını geçti diyebilirim. Tane olarak 3-4 liraya veriyoruz büyüklüğüne göre. Satışlarımız da güzel’’ ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Sivas
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