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Bir aydan az zaman kaldı! Emekliye üçlü zam planı masada! En düşük emekli maaşında en güçlü senaryo: Rakam verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 12:58
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SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin temmuz zammı için geri sayımı başladı. Maaş zammında son enflasyon verisi beklenirken son hesaplar da şekilleniyor. Emekliler için üçlü zam planının masada olduğu konuşuluyor. Son formüllere göre en düşük emekli maaşında rakam ne olur? Kök maaşa da zam yapılacak mı, refah payı bekleniyor mu? Emekli zammında son gelişmeler...

Bir aydan az zaman kaldı! Emekliye üçlü zam planı masada! En düşük emekli maaşında en güçlü senaryo: Rakam verildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Emekli zammını etkileyecek son enflasyon verisi ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verisinin ardından SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zammı da netleşecek. Emeklilerin hesapları değiştirecek yeni bir zam formülü gündeme geldi. Masadaki formüle göre emeklileri üçlü zam bekliyor. En düşük emekli maaşı için ise 14 bin TL seviyeleri konuşuluyor.

1

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,56 oldu. Bu veriler ışığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25,86 olarak hesaplandı.

2

REFAH PAYI MASADA

Sabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 seviyelerinde olacak. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar karşısında maaşı eriyen emekliler enflasyon farkının yanında refah payı da bekliyor. Yüzde 5 ila 15 arasında bir oranda refah payı artışı öngörülüyor.

3

SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranının ocak ayında olduğu gibi eşitlenmesi de gündemde.

4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ RAKAM

10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için en güçlü senaryo 13.500-14.000 TL olması yönünde.

7

EMEKLİ PROMOSYONLARI DA ARTACAK

Zam döneminin yaklaşmasıyla bankaların emekli promosyonu yarışı da kızıştı. Zam öncesi promosyon miktarı 18 bin TL bandına yükselirken temmuz zammı sonrası bu rakamların 20 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor.


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