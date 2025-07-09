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Bir ayla her yıl için 7 bin 265 TL fark! Tarihe dikkat... Uzman isim örnekle açıkladı

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Temmuz ayında emekli olan ne kadar fark alacak? Milyonlar bir süredir emekli ve memur maaş zamlarına kilitlenmişti. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasıyla beraber maaş zamlarından kıdem tazminatı tavanı gibi detaylara kadar çok sayıda kalemdeki artış belli oldu. Peki, yeni rakam nedir? Emekli olmayı planlayanlar için nasıl bir fark ortaya çıktı. Uzman isim tek tek açıkladı.

Bir ayla her yıl için 7 bin 265 TL fark! Tarihe dikkat... Uzman isim örnekle açıkladı
Hande Dağ

Temmuz ayında emekli olmayı planlayanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı tavanındaki yeni rakam oldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Haziran ayında emekli olan ile temmuz ayında emekli olan arasında kıdem tazminatı bakımından farklar neler? Uzman isim emekli olmayı bekleyenlerin merak ettiği detayları tek tek açıkladı.

Bir ayla her yıl için 7 bin 265 TL fark! Tarihe dikkat... Uzman isim örnekle açıkladı 1

YENİ RAKAM 53 BİN 919 TL

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kıdem tazminatı konusuna değinen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplandığı yöntemi hatırlatarak "01.01.2025-30.06.2025 döneminde 46.655,43 TL olarak uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavanını Hazine ve Maliye Bakanlığı 01 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 döneminde 53.919,68 olarak ilan etmiştir" dedi.

Bir ayla her yıl için 7 bin 265 TL fark! Tarihe dikkat... Uzman isim örnekle açıkladı 2

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

Karakaş yazısında "Kıdem tazminatına hak kazanmak için her şeyden önce bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir. Kıdem tazminatına hak kazanılan hâller ise kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bir ayla her yıl için 7 bin 265 TL fark! Tarihe dikkat... Uzman isim örnekle açıkladı 3

Brüt maaş ve kıdem tazminatı arasındaki farka da örnekle değinen Karakaş "Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücretleri ne kadar yüksek olursa olsun aşağıda belirtilen tavanı aşmayacak şekilde ödenmektedir. Bu nedenle işçinin işten çıkış tarihi önem arz etmektedir. Örneğin brüt 85 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için en fazla yaklaşık 53.919,68 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır" dedi.

Bir ayla her yıl için 7 bin 265 TL fark! Tarihe dikkat... Uzman isim örnekle açıkladı 4

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7 BİN 265 TL YÜKSELDİ

Haziran ayında emekli olan ile temmuz ayında emekli olan arasındaki farka da vurgu yapan Karakaş "2025/Haziran ayında ayrılmış olsa idi bu durumda 46.655,43 TL kıdem tazminatına hak kazanmış olacaktı. Böylece 2025 Temmuz ayında emekli olan işçi 2025 Haziran ayında emekli olan aynı maaşa sahip işçiye göre her bir yıllık çalışması için yaklaşık 7.265 TL’yi aşkın daha fazla tazminata hak kazanacaktır. Dolayısıyla emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bir ayla her yıl için 7 bin 265 TL fark! Tarihe dikkat... Uzman isim örnekle açıkladı 5

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kıdem tazminatı emekli kıdem tazminatı tavanı
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