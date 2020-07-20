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Bir bardak çay fiyatına 1 kilo vişne

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Kütahya'da vişnenin toptan kilo fiyatının 2 TL olması üreticileri zor dudumda bıraktı.

Bir bardak çay fiyatına 1 kilo vişne

Kütahya'da vişnenin toptan kilogram fiyatı 2 liraya kadar düştü. Üreticiler, vişne toplayan bir işçinin günlük 70 lira aldığını belirterek, gübre, mazot ve tarım ilacı almakta güçlük yaşadıklarını, vişnenin toplanması sırasında işçilik masrafının ürün fiyatının ancak karşılık geldiğini belirtti.

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Kütahya merkez Çamlıca köyünde 30 yıldır vişne üreticiliği yapan Ali Çakal, "Vişnenin toptan kilo fiyatı 5-6 yılda sadece 50 kuruş arttı. Giderlerimiz ise yüzde 500'ün üzerinde arttı. Bu yıl vişneyi toptan 2 TL'ye satabiliyoruz. Bir kilo vişnenin fiyatı, bir bardak çay fiyatına eşit. Bir kilo vişneden yaklaşık 20 bardak suyu çıkar. Vişne üreticisi yine hayal kırıklığına uğradı" diye konuştu.

Ali Çakal, pazarlarda ise vişnenin kilosunun 4-5 TL'den satıldığını ifade etti.
Kütahya il genelinde yaklaşık 5 bin ailenin yıllık 40 bin ton civarında vişne ürettiği belirtildi.

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