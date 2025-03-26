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Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.03.2025 14:54
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreç Türk siyaset tarihinde yeni bir sayfa da açmış oldu. CHP lideri Özgür Özel de kendi konuşmalarını yayınlamayan medya şirketlerini hedef alarak bazı markalara boykot çıkışında bulunmuştu. Gazeteci Fatih Portakal'dan ise dikkat çeken bir öneri geldi. Özel'e seslenen Portakal, 'Bir kez daha düşünmeli' ifadelerini kullandı.

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Türkiye son bir haftadır gözaltına alınmalar, tutuklanmalar, görevden alınmalar, kayyum ve boykotu konuşuyor. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı bir konuşmada başta medya şirketleri olmak üzere onlara ait markalara boykot çağrısında bulunmuştu.

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KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Özel'in çağrısı partililerince olumlu bulunsa da iktidar kanadı tarafından eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medyada boykota destek veren de oldu destek vermeyen de... Boykotun ne zamana kadar süreceği ne kadar etkili olacağı merak edilirken gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

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"BİR KEZ DAHA DÜŞÜNMELİ DİYE SESLENDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, Özgür Özel'e ve ekibine seslenerek boykot çağrısını bir kez daha düşünmelerini istedi.

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Portakal paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

CHP lideri boykot çağrısı yapıyor. Patronları umurumda değil, ancak o şirketlerde binlerce maaşlı insan çalışıyor. Faturayı patron ödemez hatta der ki; işlerim düştü, çıkarma yapıyorum. Sistem ve ahlaki düzen buna müsait. Bence bir kez daha düşünmeli @eczozgurozel ve ekibi!

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Özgür Özel boykot
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bu ikilemde bir karar vermek zorunda kalırsak
mağduru oynamak ne güzel yaa her halti ye çık otobüsün üstüne milleti algi ile sokağa dök bunun bir cezası olmali...
merak etmeyin sayın portakal o patronların çoğu yıl sonunda zarar gösterip vergi borçlarını sildirerek dünyanın karını yapıyor şimdi bahane ederler işler azaldı diye bir de teşvik alırlar üstüne bir de prim desteği ararlar her türlü gemisini yürütürler siz hiç merak etmeyin
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