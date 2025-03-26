Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Türkiye son bir haftadır gözaltına alınmalar, tutuklanmalar, görevden alınmalar, kayyum ve boykotu konuşuyor. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı bir konuşmada başta medya şirketleri olmak üzere onlara ait markalara boykot çağrısında bulunmuştu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Özel'in çağrısı partililerince olumlu bulunsa da iktidar kanadı tarafından eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medyada boykota destek veren de oldu destek vermeyen de... Boykotun ne zamana kadar süreceği ne kadar etkili olacağı merak edilirken gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"BİR KEZ DAHA DÜŞÜNMELİ DİYE SESLENDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, Özgür Özel'e ve ekibine seslenerek boykot çağrısını bir kez daha düşünmelerini istedi.

Portakal paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

CHP lideri boykot çağrısı yapıyor. Patronları umurumda değil, ancak o şirketlerde binlerce maaşlı insan çalışıyor. Faturayı patron ödemez hatta der ki; işlerim düştü, çıkarma yapıyorum. Sistem ve ahlaki düzen buna müsait. Bence bir kez daha düşünmeli @eczozgurozel ve ekibi!