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Bir dönem bitiyor! 'Telefonum çekmiyor' şikayetine son... Harekete geçildi, tek tek tespit edilecek

'Telefonum çekmiyor' sorunu yaşayan kullanıcılar için bir dönemin sonu artık göründü. Kent merkezleri, kırsal yerler, ören yerleri, OSB'ler, yol, demiryolu ve tünel gibi alanlarda testler yapılarak telefon çekmeyen noktalar için operatörlere ceza verileceği öğrenildi. Hata tespit edilen kurumlara satış gelirinin binde 2'si ceza kesilebileceği aktarıldı.

Bir dönem bitiyor! 'Telefonum çekmiyor' şikayetine son... Harekete geçildi, tek tek tespit edilecek
Hande Dağ

BTK'dan telefon kullanıcıları için önemli bir adım geldi. Buna göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi için saha ölçüm ağı kuruyor. Saha ölçümlerinin kent merkezleri, kırsal yerler, organize sanayi bölgeleri, ören yerleri, demiryolu, tünel ve yol gibi alanlarda yapılacağı telefon çekmeyen noktalar için de operatörlere cezalar kesileceği belirtildi.

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Sabah'ın haberine göre; vatandaşlar bazı bölgelerde sık sık yaşanabilen telefon şebekesi çekmeme sorununa dair şikâyetlerini BTK'ya iletti. Bunun üzerine kurum hızla harekete geçti ve bir taslak yönetmelik hazırladı. Özel şirketlere mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi ölçümleri yapmaya yetki veren yönetmelik kapsamında, ülke genelinde saha ölçümleri yapılarak operatörlerin hizmet kaliteleri ortaya çıkarılacak.

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YETKİ BELGESİ SÜRECİ

Düzenleme kapsamında mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketlerin BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracağı aktarıldı. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde asgari olarak tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği ve tarayıcı cihaz bulunması gerekeceği belirtildi.

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BELİRTİLEN HIZLA SEYAHAT EDEN ARAÇLARDA TELEFON ÇEKİP ÇEKMEDİĞİ KONTROL EDİLECEK

Öte yandan uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 sene geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek. Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilip bu alanda çalışmalarına imkân sağlanacak.

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Saha ölçümleri yalnızca kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da gerçekleştirilecek. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları sebebiyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediğinin kontrol edileceği belirtildi.

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CEZA YAĞACAK

Kurum; gerekli kriterleri sağlamayıp telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını da gözetecek. Buna göre; operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesilebileceği aktarıldı. Saha ölçümünde hata yapıldığının tespit edilmesi halinde de şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacağı öğrenildi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Operatör btk telefon
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