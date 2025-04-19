Bir dönem ev hanımlarının gözdesiydi şimdi hayal oldu! Artan altın fiyatları 'altın günü' geleneğini de vurdu

Inside Turkey’den Emel Altay haberine göre, Türkiye'deki ekonomide yaşanan zorluklar, artan gıda fiyatları, “altın günü” geleneğini sürdürmeyi zorlaştırıyor.

TÜİK’e göre, Mart 2025'te yıllık enflasyon yüzde 38,1 olurken, ENAG’a göre yüzde 75,2 oldu. Un, yağ ve peynir gibi temel gıda maddelerinin maliyetindeki artış, “gün” buluşmalarını finansal bir yük haline getiriyor.

"MİSAFİR AĞIRLAMAK BİLE LÜKS GİBİ ALGILANABİLİYOR"

Prof. Dr. Serap Durusoy, gıda fiyatlarındaki artışın ve enflasyondaki yükselişin misafirperverlik geleneklerini etkilediğini belirtiyor. Durusoy, "Nüfusun yarısından fazlası açlık sınırının altında gelir elde ediyor. Bu nedenle, misafir ağırlamak bile lüks gibi algılanabiliyor” diyor.

Sosyolog Dr. Gökben Demirbaş, "Altın Günü" kökenlerinin erken Cumhuriyet dönemine dayandığını, temelinin o dönemde üst ve orta sınıf kadınlar arasında popüler olan "Kabul Günü"ne dayandığını belirtiyor. Günümüzdeyse özellikle orta sınıftaki kadınlar bu buluşmalardan çekiliyor. Demirbaş bunu şu şekilde açıklıyor:

"Nedenler basit: finansal baskı ve iş gücüne katılım.”

BULUŞMALARI DİJİTAL PLATFORMLARA TAŞIYANLAR VAR

Bu buluşmalardan vazgeçmek istemeyenler ise geleneği tamamen terk etmek yerine dönüştürmeyi tercih ediyor. 68 yaşındaki bir ev hanımı, "Altın Günleri"nin artık daha seyrek düzenlendiğini ve katılımcı sayısının azaldığını belirtiyor. Kimileri de bu buluşmaları dijital platformlara taşıyor.

(EKONOMİM)