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Bir gün içinde 7 lira değer kaybetti... Fındık fiyatı 37 liradan 30 liraya düştü

21.12.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, pazartesi günü 37 liradan alıcı bulan fındık fiyatlarının bir günde 7 lira düşerek 30 liraya gerilemesinin normal olmadığını belirtti.

Bir gün içinde 7 lira değer kaybetti... Fındık fiyatı 37 liradan 30 liraya düştü

Son Dakika Fındık Fiyatları Haberi: Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı açıklamada, 2021 yılı fındık sezonunu değerlendirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin taban alım fiyatı olan 27,5 lira dışında serbest piyasada işlem gören fındığın ortalama 23- 24 lira işlem gördüğünü belirten Karan, son günlerde dolar kurundaki artışa bağlı olarak kilogramda 35 liraya çıkan fındık fiyatının, deposunda fındığı bulunan tüccara ve sanayiciye yaradığını ifade etti. Karan, "Hafta başı serbest piyasada 37 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı bugün hızlı bir düşüşle 30 liraya geriledi. Bir gün içerisinde fındık fiyatının 7 lira birden değer kaybetmesi normal bir durum değil" dedi.

"FINDIK FİYATLARININ 39 LİRA OLMASI BEKLENİYOR"

Karan, fındık fiyatının bugün 39 lira olması gerektiğini belirterek, "Ne yazık ki, fındık fiyatında da büyük oyun oynanmakta ve birileri fındık fiyatını kendine lehine çevirmekte” diye konuştu.

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"GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ETKİLEYEBİLİR"

2022 yılı mahsulü fındığın karanfil doğumuyla dalın ucunda görülmeye başladığını aktaran Karan, "Dünya fındık üretim ve ihracatının lideri olan ülkemizde son yıllar verim ve kalite ön plana çıkmaktadır. Daha fazla üretim ve kaliteli bir fındık üretimi için başlatılan çalışma ve projeler fahiş fiyatlara ulaşan girdi maliyetleri karşısında askıya alınabilir. 500 liraya kadar yükselen gübre fiyatları karşısında geleneksel yöntemle üretim yapan üreticilerimiz dahi bu sene bahçesine ne kışlık ne de yazlık gübre atabilir. Ne kadar karanfil açarsa açsın, püskül gibi fındık doğumu olsun, eğer ürün gübre ile desteklenmezse, zamanında zararlılarla ilaçlı mücadele yapılmazsa hasada kadar dalın ucundaki ürününün üçte biri kaybolur gider bu da rekolte miktarına eksi olarak yansır" dedi.

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"DÖNÜM BAŞINA 300 LİRA İSTEDİ"

Karan, "Giresun Ziraat Odası olarak, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza sesleniyoruz. Fındık hasat sezonunda verim ve kalite kaybına uğramamak adına bir seferliğine mahsus üreticilere verilen alan bazlı gelir desteği ile mazot ve gübre desteğine ilaveten dönüm başına 300 lira destek ödemesi yapılmalı. Bu destek hem fındık üreticisi için hem de ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlayan fındık için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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