Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka 'Zam yok indirim kalktı' cevabı

Ramazan Bayramı için bir yanda vatandaşlar otellerde rezervasyon yapmaya devam ederken bir yandan da otobüs bileti satışları hızlandı. Fakat, bazı otobüs firmalarında arife gününden bir öncesi için fiyatlara yüzde 20 zam geldi. Ramazan arifesi olan 29 Mart Cumartesi günü veya 28 Mart Cuma günü otobüs biletinde yüzde 20 zamlı tarife bulunuyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YÜZDE 20 DAHA UCUZ

Sabah'ta yer alan habere göre; bu bilet 27 Mart perşembe günü alındığında ise yüzde 20 daha ucuz. Bu gelişme tatil için kısıtlı zamanı olanlar tarafından tepki çekerken otobüs firmaları da "Biz bilete zam yapmadık. Diğer günler yüzde 20-30 indirim uyguluyorduk. Bu indirimi kaldırıyoruz" dedi.

Özelikle yüksek fiyatlar Antalya, İzmir, Aydın gibi tatil bölgelerinde dikkat çekiyor. Örneğin; İstanbul - İzmir otobüs bileti perşembe günü 849 TL iken aynı bilet bir gün sonra 1100 TL'den satışa çıkıyor.

BİR GÜN SONRASI İÇİN FİYAT ARTIYOR

Benzer şekilde İstanbul - Antalya arası otobüs biletleri 27 Mart Perşembe günü 1269 TL'den satışa çıkarken bu rakam 28 Mart Cuma günü 1389 TL'ye çıkıyor. İstanbul - Aydın arası bir bilette de perşembe günü için 1049 TL fiyat görülürken bu fiyat ertesi gün yani bir gecede 1310 TL'ye yükseliyor.

Öte yandan fiyat farkının yalnızca tatil beldelerinde olmadığı da görüldü. Örneğin; İstanbul - Uşak arası bir bilet perşembe günü 1040 TL olurken bir gün sonra yani 28 Mart Cuma günü 1200 TL'ye çıkıyor. Bursa - İstanbul arası bilet fiyatı da 450 TL'den 550 TL'ye, İstanbul - Trabzon arası bilet fiyatı ise bir gecede 1600 TL'den 1780 TL'ye yükseliyor.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar ise "Bayramda iznim yok. Cuma akşam gidip bayram bitişinde döneceğim. Bir gün önce daha ucuza satılan biletin bir gecede zamlanması fırsatçılıktan başka bir şey değil" yorumunu yaptı.

"ZAM GİBİ ALGILANIYOR, ZAM DEĞİL"

Bilet fiyatlarındaki söz konusu hareketlilik sorulduğunda ise otobüs firması yetkilileri bayram döneminde zam yapmadıklarını söyleyip "Otobüs firmaları bayram gibi dönemler dışında satışları hareketlendirmek için yüzde 20-30 indirim yapıyor. Ancak bayram dönemindeki yoğunluk nedeniyle bu indirimleri kaldırıyoruz. O da zam gibi algılanıyor. Kesinlikle bir zam söz konusu değil" dedi.