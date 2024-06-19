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Bir günlük otel ücreti ile bir ay tatil yapıyorlar 'Mükemmel bir yer' Deniz yürüme mesafesinde... Yurt dışından ve şehir dışından geliyorlar

19.06.2024 10:36
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete soktuğu Karavan Park, Kurban Bayramı’nda lüks oteller yerine daha doğal ve masrafsız bir tatil isteyenlerin tercihi oldu. Vatandaşlar, bir günlük otel masrafı ile bir ay tatil yaptıklarını belirtti. Denizin yürüme mesafesinde olduğunu belirten tatilciler, alanı "Karavancılar için çok güzel, rahat ve mükemmel bir yer" olarak ifade etti. Bölgeye şehir dışından da çok sayıda kişi geliyor.

Bir günlük otel ücreti ile bir ay tatil yapıyorlar 'Mükemmel bir yer' Deniz yürüme mesafesinde... Yurt dışından ve şehir dışından geliyorlar

Turizm cenneti Antalya Kurban Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistin tercihi oldu. Kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor. Antalya’nın Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Doluluk nedeniyle tatilciler yer bulmakta zorlanırken bayram tatilini daha masrafsız ve doğal bir şekilde geçirmek isteyenlerin tercihi ise karavan parkları oldu.

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‘KENDİ EVİMİZİN RAHATLIĞINI BULUYORUZ’

Yurt dışından ve Türkiye’nin birçok ilinden 9 günlük bayram tatili için Antalya’ya gelen karavancılar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sokulan ve denize 200 metre mesafedeki Karavan Park’ı tercih etti. Kurban Bayramı nedeniyle tam kapasite dolan Karavan Park’ta tatilciler yer bulmakta zorlandı. Karavanı ile birlikte Antalya’ya gelen Bahri Öktem isimli bir vatandaş otellerde bulamayacakları kendi evlerinin rahatlığı nedeniyle karavan kültürünü tercih ettiklerini belirtti.

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OTEL YERİNE KARAVANI TERCİH EDİYORLAR

Otel yaşantısının çok farklı bir yaşantı olduğunun altını çizen Ökten, “Otel, emanettir aslında, oda, yastık, yorgan sizin değildir. Hiçbir eşya sizin değildir, orda bir yabancılık çekersiniz. Ama biz karavanı niye tercih ediyoruz. Akşamları kendi yastığımızda yatıyoruz, kendi odamızda yemek yiyoruz. Şu gördüğünüz bölgede 50-60 tane karavancı var hepsiyle dost oluyorsunuz. Fikir paylaşıyorsunuz, yardımlaşıyorsunuz. Bunlar otellerde bulunacak bir şey değil, bu nedenle karavan hayatını tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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BİR GÜNLÜK OTEL PARASINA, BİR AY TATİL

Karavan Park’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyalılara ve Türkiye’ye anlamlı bir hizmeti olduğunu belirten Ökten, “Bir kere burası Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalılara ve Türkiye’ye verdiği bir büyük hediye. Duşlar, tuvaletler, çamaşır yıkama alanı, bulaşık yıkama alanı, buzdolabı, gri suyun atılacağı bir yer var. Parsellere ayrılmış, kimyasal atığın döküleceği bir alan var ve üstelik denize de yakın. Buranın günlük maliyeti 175 TL, bir ay kalabiliyorsunuz ve 5 bin TL ücret ödüyorsunuz. Bunun içerisine elektrik, su, temizlik hizmetleri ve bütün sosyal alanlardan yararlanabiliyorsunuz. Eylül ayında oğlum yurt dışından Antalya’ya gelecek. Ben onlara otel baktım. Biz buraya geleceğiz yine ama onlar da orada kalsın diye, bir geceliği 4 bin 500 TL, bir ay kalıyoruz o parayla” dedi.

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‘BELEDİYENİN TÜM İMKANLARI BURADA VAR’

Gaziantep’ten Kurban Bayramı tatili için karavan ile ailecek Antalya’ya geldiklerini söyleyen Filiz Ekici ise, “Gaziantep’ten karavan ile geldik, çok güzel bulduk. Mutfağı, banyosu, duşu her imkan var. Aylık bize 5 bin TL’ye mal oldu. Otelde kalsak daha fazlaya mal olurdu. Daha ekonomik, daha güzel” şeklinde konuştu.

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Belediyenin bütün imkânlarının Karavan Park’ta bulunduğunu söyleyen Esra İstek de, “Antalya’nın merkezinde buraya bir karavan kurduk. Belediyenin bütün imkânları burada var. Duş almak için şofbenimiz var, sıcak-soğuk suyu elde edebiliyoruz. Kullanmak isteyen karavancılar için buzdolabı, çamaşır makinesi var. Gayet temiz ve hijyenik bir ortamdayız. Özellikle deniz çok yakın yürüme mesafesinde, gidip denize girebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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‘DAHA DA BÜYÜTÜLMESİ LAZIM’

Şehir dışından Antalya’ya geldiklerini belirten Ali- Nurten Fırıncı çifti ise büyükşehir belediyesinin karavancılar için sunduğu hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, “Başkandan bir ricam daha var. Burayı daha da büyütmesi, daha çok insanlar gelsin. Alan müsait, daha da büyüsün, hizmet 10 numara, her şey çok güzel. Güvenliğinden, temizliğine, duşuna kadar, sıcak-soğuk duş var. Çamaşır makineleri, buzdolapları, elektriği, suyu var. Akşam milli maçı izleyeceğiz örneğin burada projektör kurarak. Yeşillik, herkes gelebilir. Karavancılar için çok güzel, rahat ve mükemmel bir yer” dediler. (İHA)

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cb2160b6-feb1-4dc6-a439-13cc615a1faeBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karavan otel tatil
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