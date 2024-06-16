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Bir günlük tatil asgari ücreti aştı ama oraya akın ettiler! Rezervasyonların yüzde 100'ü bulması bekleniyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 09:32
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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından tatil yörelerinde de hareketlilik başladı. Tatil denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Çeşme de ise fiyatlar Bodrum'u aratmayan cinsten. Bir günlük tatil yapmanın bedeli Çeşme'de 3 bin TL ila 25 bin TL arasında değişiliyor. Otelciler rezervasyonların yüzde 100'ü bulmasını bekliyor.

Bir günlük tatil asgari ücreti aştı ama oraya akın ettiler! Rezervasyonların yüzde 100'ü bulması bekleniyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesine 1 milyonu aşkın bir tatilci beklenirken, yüzde 80'e yaklaşan otel rezervasyonlarının bayramda yüzde 100'ü bulması bekleniyor. Turizmciler tüm hazırlıklarını tamamlarken, Çeşme'de tatil yapmak için günlük 3 bin lira ile 25 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor.

REZERVASYONLAR MEMNUN OTELCİLERİ MEMNUN ETTİ

Çeşme genelindeki otellerde ise doluluk oranının yüzde 80'e yaklaştığı öğrenildi. Bu oranın özellikle bayramda yüzde 100'ü bulması beklenirken, turizmciler rezervasyonlardan memnun.

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EK TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan, bayramda ünlü tatil merkezinde güven ve asayişin sağlanması için ek tedbirler alındı. Tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirmesi için polis ve jandarma ekiplerinden ek görevlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Tuğgan, her sene olduğu gibi bu yılda milyonları ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Bu bayramın geçen bayramı aratmayacağını ifade eden Tuğgan, son hafta rezervasyonlar için çok ciddi talepler aldıklarını söyledi.

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Tuğgan, “Bizim otelimizde doluluk oranlarımız yüzde 80 civarında. Neredeyse geçen seneyle eşit diyebiliriz aslında. Yine oldukça yoğun geçecek bayram. Çeşme'de; otellerimiz, restoranlarımız, beachlerimiz bu bayramı oldukça yoğun geçirecek görülüyor. Hala rezervasyonlarımız devam ediyor. Son dakika misafirlerimiz de mutlaka olacaktır. Yüzde 100 doluluğa biz hazırız. Şuan için yüzde 70-80 civarı Çeşme geneli ama bayram süresince bu mutlaka yüzde 90-100'ü zorlayacaktır” dedi.

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“REZERVASYONLARDA 9 GÜNLÜK TATİL VE OKULLARIN KAPANMASI ETKİLİ OLDU”

Rezervasyonlarda 9 günlük bayram tatilinin ve okulların kapanmasının etkili olduğunu ifade eden Ebru Tuğgan, “Hava sıcaklığına bağlı olarak tatilciler kendilerini sahillere atıyor. Havanın durumuna bağlı olarak talepte de bir artış söz konusu. Bayram sadece hava sıcaklığıyla alakalı değil. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkması, çocuklarımızın karne tatiline başlaması çok büyük etken oldu; çünkü biz de otellerimizde çok fazla alternatif sunuyoruz gelen konuklarımıza. Hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza karne hediyesi olarak da birçok farklı eğlence ve alternatif sunabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da bir yönelim olduğunu özellikle çocuklu ailelerden görmüş oluyoruz” diye konuştu.

FİYATLAR GÜNLÜK 3 BİN İLE 25 BİN ARASI DEĞİŞİYOR

Fiyatların değişkenlik gösterdiğini ifade eden Tuğgan, “Fiyatlar, ailelerin tercih ettiği otellerden, butik otel veya 5 yıldızlı otellere göre değişebiliyor. Minimum olarak günlük 3 bin liradan başlayıp 25 bin liraya çıkan fiyatlar mevcut. Kesinlikle gelen misafirlerimizin önceden rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi. (İHA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret otel çeşme
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