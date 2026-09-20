Bir haftada yüzde 84,13 eridi: Fon piyasasında sert düşüş

Fon piyasalarında hareketli bir hafta geride kalırken, yatırım ve bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarında kayıplar öne çıktı. Yatırım fonları haftalık bazda ortalama yüzde 2,57, BES fonları ise yüzde 1,74 değer kaybetti. Bir yatırım fonundaki yüzde 84,13'lük düşüş ise dikkat çekti.

YATIRIM FONLARINDA EN FAZLA HİSSE SENEDİ FONLARI GERİLEDİ

Haftalık performanslara bakıldığında yatırım fonları arasında en yüksek artış yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları" kategorisinde kaydedildi.

Haftanın en fazla değer kaybeden kategorisi ise "Hisse Senedi Fonları" oldu. Söz konusu fonlarda haftalık düşüş yüzde 5,27 olarak gerçekleşti.

BES fonlarında haftanın en fazla yükselen kategorisi yüzde 0,69'luk artışla "Para Piyasası" oldu.

"Hisse Senedi" kategorisinde ise yüzde 4,52'lik düşüş yaşandı. Yaşanan gelişmeyle birlikte bu kategori, BES fonları arasında haftanın en fazla değer kaybedeni olarak kayıtlara geçti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisini Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı. Fon, haftalık bazda yüzde 6,26 değer kazanarak ilk sıraya yerleşti.

Emeklilik fonları arasında ise Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu öne çıktı. Fon, haftalık yüzde 1,83'lük yükselişle yatırımcısına en fazla kazandıran emeklilik fonu oldu.

BİR HAFTADA YÜZDE 84,13 GERİLEDİ

Haftanın en dikkat çeken hareketlerinden biri Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'da (Hisse Senedi Yoğun Fon) yaşandı.

CNBC-e'nin haberine göre fon, bir haftada yüzde 84,13 değer kaybederek yatırım fonları arasında haftanın en fazla düşüş yaşayan fonu olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİLİK FONUNDA YÜZDE 12,81'LİK KAYIP

BES tarafında haftanın en fazla değer kaybeden fonu ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

Fonun haftalık değer kaybı yüzde 12,81 olarak gerçekleşti.