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Kars’ta konut satışları Ağustos’ta bölge illerini geride bıraktı

Kars’ta Ağustos ayında konut satışlarında hareketlilik yaşandı. Kentte Ağustos ayında 460 konut satılırken, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’ın toplam konut satışlarının önemli bölümünü tek başına gerçekleştirdi.

Kars’ta konut satışları Ağustos’ta bölge illerini geride bıraktı

Ağustos ayı konut satış verilerine göre Kars’ta 460 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde Ağrı’da 386, Iğdır’da 193, Ardahan’da ise 72 konut satıldı. Dört ilin toplamında Ağustos ayında bin 111 konut satışı gerçekleşirken, Kars’taki 460 konut satışı toplam satışların yaklaşık yüzde 41’ini oluşturdu.

"KARS İLK SIRADA YER ALDI"

Bölge illeri arasında konut satışlarında ilk sırayı Kars aldı. Kars’ı 386 konut satışıyla Ağrı, 193 konutla Iğdır ve 72 konutla Ardahan takip etti. Kars’ta gerçekleşen 460 konut satışı, kentin bölgesel konut piyasasındaki hareketliliğini de ortaya koydu. Ağustos ayında Kars'taki satış sayısı, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da gerçekleştirilen toplam 651 konut satışına yaklaştı.

"KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK"

Kars’ta Ağustos ayında gerçekleşen konut satışları, kentte gayrimenkul piyasasının yaz döneminde hareketli seyrettiğini gösterdi. Satış rakamları, yeni konut edinmek isteyen vatandaşların yanı sıra mevcut konutların el değiştirmesi bakımından da piyasadaki hareketliliğe işaret etti. Bölge genelindeki rakamlara bakıldığında ise Kars’ın ardından Ağrı gelirken, Iğdır ve Ardahan’da konut satışlarının daha düşük seviyelerde kaldığı görüldü. Ağustos ayı konut satışları şöyle gerçekleşti: Kars: 460, Ağrı: 386, Iğdır: 193 ve Ardahan: 72. Böylece Kars, Ağustos ayında Doğu Anadolu’nun bu dört ili arasında konut satışında en yüksek rakama ulaşan il oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars konut satışları ağustos
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