Bir ilçede halı yıkama ücretlerine zam

Oda Başkanı Emre Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, halı yıkamacı esnafı bir araya gelerek yeni fiyat tarifesini belirledi. Yapılan düzenlemeye göre makine halısı metrekare yıkama ücreti 80 lira, makine yün halısı metrekare yıkama ücreti ise 120 lira olarak güncellendi.

Toplantıda ayrıca kilim, halıfleks, koltuk, perde, yorgan ve battaniye gibi tekstil ürünlerinin yıkama fiyatlarının da yeniden düzenlendiği bildirildi.

Başkan Demir, artan işletme maliyetleri nedeniyle fiyat güncellemesine gidildiğini belirterek, alınan kararın hem esnafın sürdürülebilirliği hem de hizmet kalitesinin korunması adına önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır