Bir ilçeye lityum müjdesi! Dev tesis geliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine Milletvekili Uygur'dan yatırım müjdesi geldi. Milletvekili Uygur, lityum tesisiyle ilgili şöyle konuştu: “Bilindiği gibi Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip. Bu rezervlerin büyük bir kısmı da Bigadiç’te bulunmakta. Ülkemizde bulunan bor yatakları belli oranlarda lityum da içeriyor. Bu lityum, geleneksel yöntemlerle işlenmesi ekonomik olmadığından maalesef önceki dönemlerde değerlendirilememiş. Ancak ETİ Maden, beş yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor üretimi ve özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu yeni teknolojiyle bor üretimi sırasında atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi.

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERDE KULLANILACAK

Lityum, elektrikli otomobiller, akıllı telefonlar, tabletler, diz üstü bilgisayarlar gibi tüm mobil cihazların bataryalarında kullanılan bir element. Ülkemizde yerli lityum üretiminin artması yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacak. Şimdi Lityum Üretim Tesislerinden biri de Bigadiç’e kurulacak.

İSTİHDAM DA SAĞLAYACAK

Şu an proje aşamasında olan Bigadiç Lityum Üretim Tesisinin açılması ile hem ülkemizin ihtiyacı olan lityumun üretimine katkı sağlanacak hem de bu tesiste çalışanlara istihdam sağlanmış olacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizler Cumhurbaşkanımı ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmeler ve sonrasında, Bakan Başdanışmanı Yüksel Coşunyürek ile süreci adım adım takip etmesi sonucu İskele ve Işmilletimizin de destİskele ve Işıklarda mahalleleri doğalgaza kavuşuyorza Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Yerli ve Milli Üretimi artırmak ve eğiyle hem Balıkesir’imize hem dekarıklar Mahallelerinin doğalgaz çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Milletvekili Uygur “Daha önce de hemşehrilerimize duyurduğumuz İskele ve Işıklar mahallelerinin doğalgaz çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Bigadiç İlçe Merkezine 11 km uzaklıkta bulunan İskele Mahallemizin doğalgaz çalışmaları 2022 yılı başında başladı. Aksa gaz yetkililerince, mahalleye dağıtım yapacak olan ana vananın montajı yapıldı, doğalgaz ek şebeke dağıtım istasyonu kuruldu. Önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak olan mahalle içi doğalgaz boru döşeme işleminin 2022 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Takiplerimiz ve çalışmamız sonuç verecek inşallah 2023 yılında Işıklar Mahallemiz Doğalgaza kavuşacak.” dedi. (İHA)

