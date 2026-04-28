Bir ilde hızlı tren heyecanı: Deneme sürüşleri başladı

Edirne'yi hızlı tren ağına bağlayacak Çerkezköy-Kapıkule hattında deneme seferleri başladı. Edirne Merkez Tren Garı'nda ilk deneme seferi bu sabah gerçekleştirildi.

Bir ilde hızlı tren heyecanı: Deneme sürüşleri başladı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Sabah saatlerinde gara gelen hızlı trenin test sürücünün ilk seferini vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

Bir ilde hızlı tren heyecanı: Deneme sürüşleri başladı 1

ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Hattın tamamlanmasıyla birlikte Edirne ile İstanbul arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Proje sayesinde hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığında kapasite artışı sağlanacak.

Bir ilde hızlı tren heyecanı: Deneme sürüşleri başladı 2

BÖLGE İÇİN STRATEJİK YATIRIM

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan demiryolu ağının en önemli projeleri arasında gösterilen hat, Edirne ve Trakya bölgesi açısından büyük önem taşıyor. Deneme seferlerinin ardından teknik testlerin tamamlanmasıyla hattın hizmete açılması bekleniyor.

Bir ilde hızlı tren heyecanı: Deneme sürüşleri başladı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Eskisi gibi olmayacak' Altın için net konuştu 'Hareketli günler''Eskisi gibi olmayacak' Altın için net konuştu 'Hareketli günler'
Turist akını! O ilimize kruvaziyerle 4 bin 600 yolcu geldiTurist akını! O ilimize kruvaziyerle 4 bin 600 yolcu geldi

En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

