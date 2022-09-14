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Bir ilden petrol haberi: Harekete geçildi, 7 milyon lira değerinde...

14.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Adana'da bulunan 1 milyar dolarlık rezervin ardından bir petrol haberi geldi. Adana’nın Kozan ilçesinde petrol aramak için sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı. 7 milyon lira değerindeki proje kapsamında 2000 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti yapılacak.

Bir ilden petrol haberi: Harekete geçildi, 7 milyon lira değerinde...

Adana’nın Kozan ilçesinde petrol aramak için sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı.Kozan'a bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen arama ruhsat sahasında, Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından Eskimantaş-2 petrol arama kuyusu açılıyor.

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7 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ PROJE

Ruhsat alanında daha önce açılan Eskimantaş-1 arama kuyusu 1418 metrede “Gaz Emareli Sulu Kuyu” olarak tamamlanmış ve terk edilmişti. 7 milyon lira değerindeki proje kapsamında 2000 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti yapılacak. Yapılacak sondaj en fazla 1250 metre olacak.

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Sondaj faaliyeti neticesinde belirlenen petrol rezerv miktarı, kalite uygunluk gibi değerlendirmeler yapılacak. İleriki yıllarda değerlendirme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, yeni sondaj lokasyonları belirlenecek, petrolün uygun olması durumunda da üretim aşamasına geçilecek.

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Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirterek, “Minnetli sınırları içinde bulunan bir arazideki çalışmalar yaklaşık 2 ay önce başladı. İnşallah petrolümüz çıkar, devletimiz, milletimiz ve mahallemiz için sevindirici olur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Petrol
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