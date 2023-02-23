Bir Kira Bir Yuva Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandı, kaç TL? İşte Bir Kira Bir Yuva Kampanyası Halk TV deprem yardım gecesine bağış yapanlar...

Bir Kira Bir Yuva Kampanyası'nda ne kadar bağış toplandığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören depremzedeler için gerçekleştirilen Bir Kira Bir Yuva Kampanyası'na ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte Halk TV İşte Bir Kira Bir Yuva Kampanyası'na dair ayrıntılar...

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASI'NDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Bir Kira Bir Yuva Kampanyası'na ilişkin paylaşımda bulunan İzmir Belediye Başkanı Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimizi aştık…

33.098 ailemize kira desteği için

330 milyon ₺ topladık.

Dayanışmamızı sürdürecek, büyütecek, yuva sıcaklığına hasret kalan depremzedelerimize hep birlikte destek olacağız."

Hedefimizi aştık…



33.098 ailemize kira desteği için

330 milyon ₺ topladık.



Dayanışmamızı sürdürecek, büyütecek, yuva sıcaklığına hasret kalan depremzedelerimize hep birlikte destek olacağız. February 22, 2023

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASI'NA KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Bir Kira Bir Yuva Kampanyası'na yapılan bağışlardan bazıları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını, Metin Akpınar 500 bin TL, Mor ve Ötesi müzik Grubu 1 yıllık telif haklarını, ünlü oyuncu İlyas Salman bir emekli maaşını, Meltem Cumbul, 40 bin dolar bağışladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 3 ailenin bir yıllık kirasını karşılayarak destek verdi. Armağan Çağlayan kampanyaya 1 milyon TL bağışladı. Yıldız Tilbe'nin 12 ailenin 1 yıllık kirasını karşıladığı öğrenildi.

