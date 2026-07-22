Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Denetimler sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın limitlerin üzerinde kurşun içerdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, kimyasal risk taşıdığı belirlenen ürün hakkında ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararının alındığı ifade edildi.

PİYASADAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Mobbius-Ruppert markalı kalemtıraşın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yapılan denetimler sonucunda, 'Mobidus-Ruppert' markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilmiştir. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alınmıştır. Özellikle çocuklarımızın günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına müsamaha göstermiyoruz" dedi.

Ürün güvenliği denetimlerinin, etkin bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Kaplan, "Güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirleri gecikmeksizin uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını önceleyen güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli tüketim anlayışıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek; özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz bir denetim yaklaşımıyla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KURŞUNUN ZARARLARI

Yüksek miktarda kurşuna maruz kalmak "kurşun zehirlenmesine" neden olabilir. Düşük seviyelerde bile kurşuna maruz kalmak, özellikle çocuklarda zamanla hasara neden olabilir. En büyük risk, geri dönüşü olmayan hasarların meydana gelebileceği beyin gelişimidir. Daha yüksek seviyeler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir. Çok yüksek kurşun seviyeleri nöbetlere, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.