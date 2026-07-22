FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Cansu Çamcı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Denetimler sonucunda Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın limitlerin üzerinde kurşun içerdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, kimyasal risk taşıdığı belirlenen ürün hakkında ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararının alındığı ifade edildi.

Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor 1

PİYASADAN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Mobbius-Ruppert markalı kalemtıraşın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor 2

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yapılan denetimler sonucunda, 'Mobidus-Ruppert' markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilmiştir. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alınmıştır. Özellikle çocuklarımızın günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına müsamaha göstermiyoruz" dedi.

Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor 3

Ürün güvenliği denetimlerinin, etkin bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Kaplan, "Güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirleri gecikmeksizin uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını önceleyen güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli tüketim anlayışıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek; özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz bir denetim yaklaşımıyla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KURŞUNUN ZARARLARI

Yüksek miktarda kurşuna maruz kalmak "kurşun zehirlenmesine" neden olabilir. Düşük seviyelerde bile kurşuna maruz kalmak, özellikle çocuklarda zamanla hasara neden olabilir. En büyük risk, geri dönüşü olmayan hasarların meydana gelebileceği beyin gelişimidir. Daha yüksek seviyeler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir. Çok yüksek kurşun seviyeleri nöbetlere, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent 95 doların üzerine çıktıOrta Doğu gerilimi petrolü uçurdu! Brent 95 doların üzerine çıktı
THY'den Miles&Smiles üyelerine 2 kat statü mili kampanyasıTHY'den Miles&Smiles üyelerine 2 kat statü mili kampanyası

Anahtar Kelimeler:
kurşun kalem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.