Bir makineyle başladı, Çin ve Tayvan'a rakip olmaya hazırlanıyor

Antalya'da faaliyet gösteren girişimci Rasim Feyzan Doğu, 2014 yılında ithal edilen otomotiv yedek parçalarını Türkiye'de üretme hedefiyle çıktığı yolda önemli bir üretim kapasitesine ulaştı. Bir makine, bir kalıp ve iki personelle başlayan üretim serüveni, bugün Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 47 bin metrekarelik tesiste 243 kişinin çalıştığı ve 2 bin 500 kalıbın bulunduğu büyük bir sanayi yatırımına dönüştü.

Tesiste otomotiv sektörü için tampon, far, stop, sinyal, kapı cebi ve marşpiyel bageti gibi yedek parçaların yanı sıra dondurma makinelerine yönelik endüstriyel parçalar, çamaşır ve bulaşık makinelerinin motor yatakları, seralarda kullanılan tarım ekipmanları ile sprey tabancaları da üretiliyor.

İTHAL ÜRÜNLERE YERLİ ALTERNATİF HEDEFİ

Rasim Feyzan Doğu, uzun yıllar otomotiv yedek parçası toptancılığı yaptıklarını, 2010'lu yıllarda ikinci kuşağın da şirkete katılmasıyla üretime yönelme kararı aldıklarını söyledi.

Otomotiv yedek parçasında ithalatın yoğun olduğu dönemde sattıkları ürünleri Türkiye'de üretme fikrinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Doğu, "Araba yedek parçasında ithalatımız çok fazlaydı. 'Bunları üretebilir miyiz?' diyerek yola çıktık. 2014 yılında bir makine, bir kalıp ve iki personelle üretime başladık. Bugün yaklaşık 47 bin metrekarede toplam 243 kişiyle araba yedek parçası ve diğer ürünleri üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya doğumlu olduğunu belirten Doğu, ailesinin ve ticari bağlantılarının kentte bulunması nedeniyle yatırımlarını burada sürdürdüklerini, Anadolu pazarına yakınlığın da önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

2 BİN 500 KALIBA ULAŞTI

Asıl hedeflerinin ithalatın önüne geçmek olduğunu vurgulayan Doğu, Çin ve Avrupa'daki fiyatları yakından takip ettiklerini belirterek, ithal edilen ve fiyat-performans açısından uygun görülen otomotiv parçalarını Türkiye'de üretmek için çalıştıklarını söyledi.

"Ne yaptığımızı, ne aldığımızı, Çin'de ve Avrupa'da fiyatların ne kadar olduğunu bildiğimiz için 'Biz bunu üretsek nasıl olur?' diyerek bir kalıp ve bir makineyle başladık. Şu an 2 bin 500 kalıp ve 243 kişiyle memnun olduğumuz bir iş yapıyoruz. Eğer bir ürün ithal ediliyorsa ve araba yedek parçasında tampon, aydınlatma gibi bir ürünse o zaten bizim radarımıza giriyor. Eğer fiyat performansı uygunsa biz o ürünü yapmak için gayret sarf ediyoruz." diyen Doğu, yerli üretimin hem toptancılara hem de son kullanıcılara zamanında teslimat, doğru fiyat ve uygun vade açısından avantaj sağladığını kaydetti.

"İTHALATIN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORUZ"

İhracatın önemli olduğunu ancak kendileri için asıl başarının ithal edilen ürünleri Türkiye'de üretebilmek olduğunu vurgulayan Doğu, orijinaline eş değer ve kaliteli üretimin maliyetlerin düşmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Doğu, "Bize en çok sorulan sorulardan biri 'Ne kadar ihracat yapıyorsunuz?' oluyor. Halbuki 'Ne kadar ithalatın önünü kesiyorsunuz?' diye sorsalar daha çok mutlu olurum. Çünkü ihracat yapmak tabii ki kıymetli, bizim de ihracatımız var. Ancak benim derdim, bir ürün ithal ediliyorsa bunu ülkemizde üretebilmek." dedi.

14 MİLYON DOLARLIK AYDINLATMA YATIRIMI

Firmanın en büyük projelerinden birinin araç aydınlatma sistemleri olduğunu belirten Rasim Feyzan Doğu, eski nesil araç aydınlatma ürünlerini 14 aydır ürettiklerini, yeni nesil sistemler için ise yaklaşık 14 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yaklaşık 14 milyon dolar değerindeki yatırımın altı ay içinde faaliyete geçmesini hedeflediklerini aktaran Doğu, LED'li, viraj dönen ve matrix farlar gibi ileri teknoloji gerektiren yeni nesil ürünlerin Türkiye'de henüz üretilmediğini söyledi. Bu alanda dört yıldır yatırım yaptıklarını belirten Doğu, yeni fabrikanın devreye girmesiyle söz konusu ürünlerin de yerli olarak üretileceğini ifade etti.

Bu alandaki üretim merkezlerinin yaklaşık yüzde 99'unun Çin ve Tayvan'da bulunduğunu, dünyanın en büyük iki üreticisinin de Tayvan'da yer aldığını dile getiren Doğu, Türkiye'den güçlü bir rakip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğu ayrıca, yatırım teşvik belgesini Ocak 2026'da aldıklarını, KOSGEB'den dijitalleşme yatırımı desteği sağladıklarını ve kamu desteklerinden memnun olduklarını belirtti. Dış ticarette rekabet şartlarına da değinen Doğu, "Ticareti regüle ederken dışarıdan gelen ürünlerin bizimle aynı ligde, aynı kulvarda yarışmasını istiyoruz. Bu bizim için yeterli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır