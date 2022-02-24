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Bir rekor da alüminyum fiyatlarından... 2008'deki zirveyi geçti!

24.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, petrol, dolar fiyatlarındaki hareketlilik sonrası bir rekor haberi de alüminyumdan geldi. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında alüminyum fiyatları 2008'de gördüğü zirveyi geçerek yeni rekor seviyeye ulaştı.

Bir rekor da alüminyum fiyatlarından... 2008'deki zirveyi geçti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapatırken, Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.

Gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Putin'in Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattığını, ülkenin barışçıl kentlerinde saldırılar sürdüğünü belirterek, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı." dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusunun Rusya olduğunu vurgulayarak, "ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

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Gelişmelerin ardından Biden'ın bugün ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı, ayrıca NATO Büyükelçilerinin olağanüstü toplantı yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün akşam yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini belirtmişti.

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ALÜMİNYUM FİYATI ZİRVE YAPTI

Bu gelişmelerle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu emtia cephesini de vurdu. Alüminyum fiyatları Londra işlemlerinde 2008 zirvesini geçerek rekor kırdı. Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli alüminyum kontratları ton başına 3 bin 388 doları gördü.

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