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Bir rekor tazeleme haberi de gram altından!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.03.2024 11:55
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Haftanın son işlem günün dolar TL kurunun ardından bir rekor haberi de gram altından geldi.

Bir rekor tazeleme haberi de gram altından!

Bir ayın zirvesini gören gram altında yükseliş devam ediyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın bu sabah 2 bin 65TL'yi görerek rekor tazeledi. Dolar/TL'nin 31,32'yi aşarak tarihi zirvesine ulaşması ve ons altındaki yukarı yönlü harekete gram altında da karşılık buldu.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 0,6 primle 2 bin 53 liradan tamamlamıştı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 0,3 artışla 2 bin 60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 450 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 50 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 47 dolar seviyesinde seyrediyor.

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gram altın rekor fiyat
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