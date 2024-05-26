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Bir sayfayı takip etti, başına gelmeyen kaldı! 'Ne olur kurtarın beni' diye ağladı: Dolandırıcıların eline düşen kadının aylık ödemesi dudak uçuklattı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 08:39
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İstanbul'da ödediği kredilerden bıkan bir kadın bahis çetesinin tuzağına düştü. 500 liraya 39 bin lira kazanacağına inandı. Çok kazanmak isterken çok borçlandı. Kadın, "450 bin lira param gitti. Beni mahvettiler, ne olur kurtarın beni" dedi. Aysel Acar yaşadıklarını tek tek anlattı.

Bir sayfayı takip etti, başına gelmeyen kaldı! 'Ne olur kurtarın beni' diye ağladı: Dolandırıcıların eline düşen kadının aylık ödemesi dudak uçuklattı!

İstanbul'da Aysel Acar isimli bir kadın 500 lirayla 39 bin lira kazanacağını zannederken bahis çetesinin ağına düşerek 450 bin lira kredi çekri. Acar'ın aylık kredi ödemesi 70 bin TL olurken, "Ne olur beni kurtarın" diyerek çağrı yaptı. Acar vatandaşları da uyardı. Felaket adım adım böyle geldi.

SAYFAYI TAKİBE ALDI, DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞTÜ

Bahis dolandırıcılarına 450 bin lirasını kaptıran kadının hayatı karardı. Aysel Acar, telefonuyla sosyal medyada dolaşırken karşısına bir sayfa çıktı. Sayfada para kazandırdıklarını iddia eden videolar vardı. Acar sayfasını takibe almasıyla dolandırıcıların ağına düştü.

Show Haber'e konuşan Acar, "Borcunuzu ödemek için sizlere yardımcı olmanızı istiyoruz, telefonunuzu gönderin' dediler. Ben de gönderdim." dedi.

HATALAR ZİNCİRİ BÖYLE BAŞLADI

Acar'ı borç batağına sürükleyen hatalar zinciri böyle başladı. Acar, "500 liralık kupon oynayalım, 39 bin lira kazanırsın' dediler. Ben de iki aylık kredi öder bu para diye düşündüm. O para 5 bin 500, 10 bin lira, 30 bin liraya çıktı" ifadesini kullandı.

Acar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinan Bey diye birisi devreye girdi. 47 bin lirayı yollarsam paramın yurt dışından hesabıma geçeceğini söyledi. Dedim bu ne iş. Bahis işi dediler. Yolladım, 6 haneli şifremi verdim. Kredi çektiler. 100 bin lira daha istediler. Toplamda 450 bin kredi çektirip para aldılar"

"BEN ZOR DURUMDA KALDIM, SİZ KALMAYIN"

Acar polisi gidip şikayetçi olurken vatandaşları da uyardı. Acar, "İlk defa başıma geldi. Büyük ders oldu. Böyle bir hataya düşmeyin. Ben zor durumda kaldım, sizler zor durumda kalmayın" çağrısını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
bahis kredi dolandırıcı
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