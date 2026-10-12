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Fon ödemelerinde sistemi açıkladı: Örneğin 1 milyon TL yatırdınız, 2 milyon TL kar ettiniz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı" dedi. Diğer yandan Yılmaz, ödemelerde uygulanacak sistemi de açıkladı.

Fon ödemelerinde sistemi açıkladı: Örneğin 1 milyon TL yatırdınız, 2 milyon TL kar ettiniz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Fon ödemelerinde sistemi açıkladı: Örneğin 1 milyon TL yatırdınız, 2 milyon TL kar ettiniz... 1

"DEVLET DENETLEME KURULU BÜTÜN İLGİLİ KURUMLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAHADA BAŞLATTI"

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor.

Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde.

(Fon Rehberi ile) Yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı, çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar konuldu.

Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı şekilde tasfiyelerine karar verildi.

(Fon soruşturması) Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

"KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

(Fon soruşturması) Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.

46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı.

(Fon soruşturması) Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.

(Fon soruşturması) Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.

(Haksız kazancın iadesi sonrası süreç) Hiçbir şekilde hukuki ve genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor.

Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz.

Yıllardır programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler.

Borsamızı olumsuz etkilemeyecek anlayış içinde tasfiye süreçleri sürdürülecek. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulumuzun tüm kurumlarımıza yönlendirici yaklaşımı söz konusu.

Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.

Örneğin 1 milyon lira yatırdınız, 2 milyon lira kar ettiniz ve bu karı daha önce çektiniz. Hesabınızda 1 milyon lira kaldıysa size yeniden 1 milyon lira ödeme yapılmayacak.

Çünkü ana paranızı zaten geri almış durumdasınız.

Karını daha önce tahsil etmiş olanlar mağdurlar listesinde yer almayacak. Teklif henüz Meclis'ten geçmedi, son takdir Meclis'in."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz fon soruşturması
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