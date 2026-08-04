Gaziantep'te tarihi geçmiş ürünleri satan iş yeri mühürlendi

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir iş yerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi. Ekipler, bazı ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerinin silindiğini ve yeni tarihler içeren etiketlerin yapıştırıldığını tespit etti.

El konulan çok sayıda gıda ürünü imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Tahmazoğlu, kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır