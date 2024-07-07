FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bir sigara grubuna zam! İşte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

Bir sigara grubuna zam! İşte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.07.2024 19:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV zamlarının belli olmasının ardından birçok ürüne zam gelmişti. Bu ürünler arasında sigara da yer alıyor. Bugün bir sigara grubuna 2 TL'lik zam geldi. Son zamla birlikte en düşük sigara 61 TL, en pahalı sigara ise 79 TL oldu.

Bir sigara grubuna zam! İşte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu hatırlatarak ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

2 TL'LİK ZAM

Birçok ürüne zam gelirken bugün bir sigara grubuna zam geldi. Yapılan 2 TL'lik zam ile birlikte en düşük sigara 61 TL, en pahalı sigara ise 79 TL oldu.

6 TL'LİK İNDİRİM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna 6 TL'lik indirim yapılmıştı.

Sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar Sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammı için de çok iddialı konuştuAsgari ücret zammı için de çok iddialı konuştu
Küresel savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirdiKüresel savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirdi
Hazine yarın iki ihale düzenleyecekHazine yarın iki ihale düzenleyecek
Anahtar Kelimeler:
sigara Zam
En Çok Okunan Haberler
'Winner ceket'i bu kez İmamoğlu giydi

'Winner ceket'i bu kez İmamoğlu giydi

Uluslararası basında birinci sıradayız!

Uluslararası basında birinci sıradayız!

Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

Direksiyon sınavı sil baştan! Ehliyet için bir hak daha...

Direksiyon sınavı sil baştan! Ehliyet için bir hak daha...

Asgari ücret zammı için de çok iddialı konuştu

Asgari ücret zammı için de çok iddialı konuştu

Bu hafta en çok o kazandırdı! Zirvedeki yatırımcı aracı şaşırttı

Bu hafta en çok o kazandırdı! Zirvedeki yatırımcı aracı şaşırttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.