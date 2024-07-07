Bir sigara grubuna zam! İşte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu hatırlatarak ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

2 TL'LİK ZAM

Birçok ürüne zam gelirken bugün bir sigara grubuna zam geldi. Yapılan 2 TL'lik zam ile birlikte en düşük sigara 61 TL, en pahalı sigara ise 79 TL oldu.

6 TL'LİK İNDİRİM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna 6 TL'lik indirim yapılmıştı.